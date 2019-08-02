蘋果專利新耳機 能檢測你是否有正確配戴耳機

根據美國專利商標局公佈的兩份單獨文件顯示，Apple(APPL-US) 目前正致力於設計更小，更方便的耳機或耳罩式耳機，具體來說，此項專利涉及一種檢測使用者是否以正確方式配戴耳機的方法。

Apple 的專利申請號為 20190238963 但用於將聽筒固定在使用者耳朵上的機械框架設計依然保持不變。

該專利包括 Apple 提出的使耳機更小以便攜帶的說法，包括改變頭帶的設計，或改變兩個耳機之間的空間，通過使用 spring-drive 結構設計可以改變熟悉的彎曲頭帶。

Apple 專利申請書上寫道：「該結構可以放置在耳機頂部附近，使其可以安裝在耳機內，而不是放在耳機外部。如此，可以在耳機中安裝旋轉功能，而不會藉此增加耳機的體積」

Apple 的專利還描述了這種頭帶如何在必須隨身攜帶時將耳機展平。

該專利提到使用傳感器來檢測佩戴耳機的方式，並指出與此同時還可以節省耗能。

Apple 專利申請書指出：「耳機之於頭帶的方向，可用於確定耳機是否佩戴在用戶的耳朵上」「接著，當耳機未被確實定位在使用者的耳朵上時，可以使用該訊息將耳機置於待機模式，或完全關閉耳機。」

專利號 20190238968 使用特定的控制電路，集中於位置檢測。

Apple 專利申請書表示：「該控制電路可以透過左右音頻通道分配的回應以確定耳機正以正確方向佩戴。」

目前，Apple 僅通過其 Beats 品牌銷售耳機，但其他耳機專利指出，自己的 AirPods 產品系列正在進行更多的工作，且可能也包括其 PowerBeats 產品。

註：專利的釋出並不能保證 Apple 計劃發布特定產品，也不保證是公司當前的工作。本周公布的有關定向傳感器耳機的專利於 2018 年 1 月由 Apple 提交。