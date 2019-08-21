【馮冠華專欄】炒股不炒市，績優及消息股可評先

8 月 21 日推介 - 小米（1810）、萬州（288）

1）上日港股市況總結：恆指週二窄幅上落，上下波幅少於 200 點，最終以 26232 點收盤，下跌 60 點並終止 4 連升。成交方面，金額按日下跌約 18% 至 795 億。港股通南下總成交額則下跌約 14% 至 93 億，流向仍是淨流入，金額回落至約 25 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 13 億。藍籌 21 升 28 跌 1 持平。



板塊方面，內銷食品、醫藥、石油、中資電訊、手機設備及體育用品股表現較好。做空方面，佔大市成交維持在 16.1%。牛熊證街貨最新比例為 44:56，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 36:64，重貨區方面，熊證仍在 26500-26549，牛證也不變在 25900-25949。恆指期貨夜市收報 26087 點，下跌 128 點，低水 145 點。港股 ADR 下跌 176 點，相等於恆指 26055 點。

簡評：上證和恆指昨天不約而同地結束四連升的走勢，但兩者的回調幅度及成交量均不高，筆者認為可視作整固而已。港股方面，從低位累升逾 1400 點後，炒股不炒市亦較明顯，資金追捧績優股，如石藥（1093）、361 度（1361）、華潤啤酒（291）及藥明康德（2359）尤為明顯，間接也令相關板塊造好。指標上，較特別的是滬深股通北向資金從週一的大幅淨流入，在昨天卻轉向至淨流出；另外，人民幣對美元的匯價，也沒有因為近日中美貿戰的稍正面消息而回升。



從這倆和昨天的走勢判斷，筆者覺得港股的反彈浪，力度有減弱跡象，且看兩大困擾問題，即中美貿戰和香港的社會運動有否正面的突破了。美股昨晚因債息下跌而回吐，恒指夜期及 ADR 均預示港股今天有下行壓力，注意牛證重貨區 25900-25949，屠牛後回穩或是今天港股的劇本。

昨天盤後多間公司公佈中期業績。小米（1810）的盈利按年倒退，主因是去年的特殊收益，若看較具指導性的經調整純利，按年及按季均有 7 成的增長，毛利率按年按季也上升，IoT 業務的增長也不俗，隨著集團下半年會有 5G 手機推出，估計股價應有上升空間。海底撈 (6862) 和頤海（1579）這兩隻高估值股，盈利增長均有 4 成多，只能說恰如其分，現價進場已覺雞肋之感。



煤氣（3）上半年業績倒退但維持每股派息金額，筆者認為 $17 元以下是不錯的長線進場點。萬州（288）進軍人造肉市場的消息，絕對可提供不少炒作憧憬；以其子公司在美國的知名度，推出人造肉或比 Beyond Meat 更為震撼，引進至母公司的中國市場更可有很大的想像空間。

2）美股上日市況總結：債息再回落，令美股三大指數回吐，當中道指下跌 173 點或 0.66%，標指和納指則分別下跌 0.79% 及 0.68%。十年期債息回落至 1.552%，美滙指數最新報 98.17，紐約期油最新報 56.18 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：小米集團（1810）公布，截至 6 月底止半年，股東應佔溢利 50.78 億元人民幣，按年減少 33.59%，每股基本盈利 0.214 元；不派中期息。若看上季經調整純利，則按年增長 72% 至 36.35 億元人民幣，勝市場預期；收入按年增長 15% 至 519.5 億元，符預期。中國上半年智能手機銷售疲弱，小米上季智能手機分部收入按年增長 5%，達到 320 億元，手機銷量達到 3210 萬部。互聯網服務收入按年增長 16% 至 46 億元。

萬洲國際（288）旗下的美國史密斯菲爾德食品公司（Smithfield）宣布進軍人造肉領域，產品率先會喺美國 Kroger、Target 同 Sprouts Farmers Market 等零售巨頭嘅門店開售。 該公司首席商務官 John Pauley 指，計劃明年 2 月，公司人造肉產品將會在北美地區五千間零售超市發售。

海底撈（6862）公布，截至 6 月底止，中期盈利 9.11 億元（人民幣，下同），按年增長 40.92%，每股盈利 17 分，不派中期息。期內，收入 116.95 億元，按年升 59.27%。

金山軟件（3888）公布，截至 6 月底止，半年股東應佔虧損 14.83 億元人民幣，每股虧損 1.09 元，不派中期息。期內，收益 36.01 億元人民幣，按年多 37.98%。

煤氣（3）上半年純利按年倒退 18.8% 至 38.89 億元，若撇除國金中心的物業重估增值，稅後溢利減少 5.3% 至 37.52 億元；中期息維持 12 仙，現價股息率 2.05 厘。由於經濟增長放緩，餐飲業煤氣銷售較去年同期下降，加上平均氣溫較去年同期高，影響煤氣銷售。上半年本港煤氣銷售量約為 157.76 億兆焦耳，按年跌 2.4%；本港爐具銷售量按年升 7.1%。

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