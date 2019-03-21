〈分析〉手機鏡頭新藍海：10倍變焦+潛望式鏡頭

今年舉辦的 MWC 2019 大會上，OPPO 對外展示最新的 10 倍混合光學變焦技術。此外，華為即將在 3 月 26 日的新品發布會上公布的 P30 系列，也可能利用潛望式鏡頭，支援 10 倍光學變焦技術，一瞬間「鏡頭技術」成為市場關注焦點。

OPPO 指出其 10 倍光學變焦是應用潛望式鏡頭技術。該類鏡頭可以讓原本光學元件體積變得更薄，且在高倍變焦拍得更遠的同時也能確保拍攝畫面清晰。

而潛望式鏡頭的主要優點就是能節省手機內部空間，在保證變焦水準下，手機仍可以保持輕薄。

潛望式鏡頭模組與一般鏡頭模組差異不大，主要的差異點在於多了一個光線轉向稜鏡。至於其它的感光晶片、鏡頭模組、紅外線濾光片、音圈馬達等零組件均相同。

圖: CNbeta

而光線轉向稜鏡的主要代表廠商有舜宇光學、利達光電、水晶光電、亞光等廠商。水晶光電表示，其公司的稜鏡產品已少量出貨中；而利達光電則打進舜宇光學供應鏈中。

消費者選擇手機除價位考量外 最重視拍攝功能

以目前潮流趨勢來看，手機拍照體驗最為消費者關注，而潛望式鏡頭解決高倍數變焦難題，符合手機拍攝技術發展潮流。

同時，隨著鏡頭市場持續成長，潛望式鏡頭技術不斷升級，有機會在該領域中站穩腳步。此外，手機鏡頭的快速成長與智慧手機出貨量下滑形成明顯的反差，這差異可能來自於手機鏡頭和拍照功能地位越來越重要所影響。

特別是隨著雙鏡頭、三鏡頭興起，及光學防手震、高倍數光學變焦功能紛紛導入手機中，刺激高階光學鏡頭的市場需求迅速上升。004(中國產業信息網

資料來源: 中國產業信息網

潛望式鏡頭各零組件市場概況

潛望式鏡頭可分成鏡頭模組、鏡頭、CMOS、馬達、濾光片，及稜鏡等組件。以下說明各零組件市場概況。

鏡頭模組：Yole 預計鏡頭模組的產業規模將從 2018 年的 271 億美元成長至 2024 年的 457 億美元，年複合增長率達到 9.1%。

鏡頭：依照中國產業資訊網顯示，手機鏡頭的產業規模預估將從 2016 年人民幣 1189 億元成長至 2020 年人民幣 2252 億元，年均複合增長率為 17.52%。

馬達：根據旭日大資料顯示，鏡頭馬達中國 TOP 10 廠商 2018 年的總出貨量達到 7.32 億顆，比 2017 年 4.94 億顆成長約 48%，且今年仍能維持高成長。

CMOS 感測器：IC Insights 預估 2022 年全球圖像感測器 CMOS 市場將達 190 億美元，較 2018 年的 137 億美元增長約 40%。而 2018 年全球 CMOS 出貨額年增 10% 以上，預計 2019 年成長率將小幅下滑至 8.5%，達 148.6 億美元。

紅外濾光片：2017 年，全球紅外截止濾光片總需求量約 33 億片，依照濾光片均價人民幣 2 元計算，其市場規模約 66 億人民幣，且規模正持續攀升中。

稜鏡市場：依照利達光電單模組報價人民幣 10 元推估，預計今年市場規模有機會達到人民幣 150 億元。

中國品牌廠刮起潛望式鏡頭旋風

今年華為、OPPO、VIVO 將會是潛望式鏡頭的主要需求者，且華為與 OPPO 已在手機市場占有高比重，在其帶動之下，2020 年小米和三星等其他品牌廠也有機會跟進搭載潛望式鏡頭。

資料來源: Gartner 2019/02，鉅亨網製表

以目前智慧手機的銷售量預估，結合潛望式鏡頭滲透率，光就潛望式鏡頭市場商機有機會在 2020 年達到人民幣 1300 億元。而中國品牌廠華為、OPPO、VIVO、小米將是潛望式鏡頭的主要推動者。

潛望式鏡頭主要供應商

大立光

大立光明年將推出 7P 手機鏡頭產品，此外在法說會時也提到潛望式鏡頭已經開始出貨，預估這兩大產品將成為大立光明年營運成長動力。

此外，在台中工業區新廠將進入興建階段，其主要研發與手機鏡頭及影像相關科技的產品，為手機鏡頭附加新功能，產品可望在 2020 年問市。



舜宇光學

中國光學非球面技術、AF/ZOOM 和多層鍍膜等領域的領導廠商。目前產品包括光學零件 (玻璃 / 塑膠鏡片、平面鏡、稜鏡及各種鏡頭)、光電產品 (手機相機模組及其他光電模組) 和光學儀器 (顯微鏡、測量儀器及分析儀器)。

根據日媒指出，華為正增加零組件庫存數量，大立光及舜宇光學本季從華為取得訂單數量年增三成，這將成長兩家公司今年業績成長的動力來源之一。

水晶光電

今年三星、華為、小米，及 OPPO 展示新機均搭載三鏡頭，隨著三鏡頭在中、高階手機持續滲透，加上全螢幕的普及，帶動螢幕下指紋辨識需求提升，為濾光片業務帶來新的成長機會。

此外，5G 時代到來，AR/VR 有機會出現新的發展機會，而水晶光電已在 AR 領域耕耘已久，並持有以色列 AR 公司 Lumus 約 26 萬股股權，可望受惠於 AR 產業的興起。

歐菲科技

公司身為觸控顯示、鏡頭模組龍頭廠，在未來多鏡頭、3D 感測和汽車鏡頭等需求成長帶領下，成為營運成長主力，同時，在 AR/VR 領域的積極卡位也為公司長期發展注入新動能。

目前歐菲科技的 HMI、ADAS、車身電子 ECU 三大業務，已成為上汽、北汽、通用、江淮、通用五菱等主流汽車製造商長期合作夥伴。

利達光電

主要業務分布在數位光學、薄膜光學、安防車載光學與軍用光學四大領域。產品主要有稜鏡、透鏡、光學輔助材料等光學零組件。

此外，在去年收購中光學集團後，因後者主要業務包含光電防務和監控、投影機等領域，促使利達光電從中上游光學零組件領域進入「光電軍品 + 整機」領域。

因此，光電防務產品潛在訂單 (如：微光 / 紅外瞄準鏡) 與光電下游產品的潛在訂單 (如：投影機、車載微投與投影機核心組件) 將是未來利達光電營運成長動力來源之一。