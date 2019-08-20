2020東奧5G目標助攻 日通訊類股本益比被低估了？

在全球 5G 趨勢持續延燒下，基地台與射頻前端模組等前端產品正快速成長，而隨著 5G 準備延伸至大眾應用端，市場熱議，日股通訊類股本益比與美股同業相比，似乎有被低估的可能。

在 2020 東京奧運全面 5G 的目標下，日本相關通訊類股近 3 個月來基本面表現強勁，東證指數的通訊類股板塊中，近 3 個月中通訊類股銷售成長達 4.33%，而營收成長更高達 61.03%，僅次於公共事業板塊。

而從通訊類股成份來看，軟銀為成長的領頭羊，國際投資與手機部門的強勢成長下超乎市場的財報預期達 37%，其中日本雅虎與 Hikari Tsushin 也超乎市場預期。

其中日本電信業者 Docomo 將在 9 月於日本舉辦的世界杯橄欖球賽中展示 5G 的真實體驗，將作為 2020 東今奧運的前哨站。

彭博專家 Anthea Lai 提到，趨勢的移動將與 4G 相似，網路相關的設備與服務公司將會先受益，發展前期將會以擴大公司規模為目標而非獲利，而應用方面則先以 B2B 應用作為先鋒。

而從東證通訊指數來看，自 2018 年起指數每股純益 (EPS) 由 212.12 日圓上漲至 284.1 日圓，上漲幅度達 34%，而本益比則由 16 倍降至 11 倍，僅為美國同業本益比的一半，市場認為，日股通訊類股未來成長仍有空間，本益比有被低估的可能。