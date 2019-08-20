日本NTT DoCoMo、將重啟華為P30 Pro預購

日本行動通訊業龍頭的 NTT DoCoMo(9437-JP) 在週二 (20 日) 宣布，日前受到美國華為禁令影響而一時下架的華為新機「P30 Pro」，在確認不會對消費者的使用帶來疑慮後，決定在本週三 (21 日) 再度展開預約。至此，華為新機在日本市場的銷售，可說已全部重啟。

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而華為則是在週一 (19 日)，甫受美國政府續簽 90 天的「臨時寬限」許可，允許該公司向美企購買產品，以利為現有客戶提供服務。

在今年 5 月時，由於美國政府的華為禁令，造成日本各家行動通訊業者，紛紛決定將華為新款智慧型手機的上市時程向後展延，或停止了預購活動。

日本 NTT DoCoMo、將重啟華為 P30 Pro 預購。(圖片：AFP)

其主要理由在於，美國總統川普於今年 5 月 15 日時，簽署了一項行政命令，宣布全國進入緊急狀態，禁止美國企業採買對「美國國家安全構成不可接受之風險」的外國通訊設備及服務。當時也有多家媒體報導，由於美國政府的禁令影響，Google(GOOGL-US) 已停止與華為間交易，並傳出今後在華為手機上，恐無法使用 Google 所提供的 Chrome、YouTube、Gmail 等手機 APP。

不過就在 NTT DoCoMo 確認 Google 的最新版 Android 手機作業系統，可在華為 P30 Pro 上正常使用，還有手機故障時的維修體系已作好準備，預定 9 月時正式在日本市場展開銷售。

另外早在這個月初，日本第二大行動通訊業者 KDDI(9433-JP)，還有軟銀 (9434-JP) 所推出的行動通訊服務 Y!Mobile，以及另外一家行動業者 UQ Mobile 等，則都不約而同選在 8 月 8 日當天，推出了華為的 P30 系列手機。

而在更早時，於 5 月下旬被日本亞馬遜直營賣場下架的華為「P30」，在 6 月初就已重新上架。日本 MVNO 業者的 IIJ(Internet Initiative Japan)(3774-JP)，也於川普在 6 月底大阪 G20 川習會承諾放寬華為禁令後，重啟了華為「P30」、「P30 lite」，以及「MediaPad M5 Lite 8 吋」等 3 款新機銷售。