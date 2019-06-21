東京奧運、5G先行！主場館將建高密度Wi-Fi環境

日本電信業龍頭 NTT(9432-JP) 在 20 日時表示，該公司目前正在進行次世代「5G」行動通訊服務的基礎建設，將在東京奧運帕奧於 2020 年 7 月舉辦前，邁入實用化階段。而在東京奧運的主場館，位於東京新宿的「新國立競技場」(Olympic Stadium)，NTT 也將建構全球最高水準的高密度 Wi-Fi 通訊環境。

(圖片：Investing.com)

在 2020 東京奧運帕奧期間，NTT 集團將扛起通訊及資安的重責大任。NTT 的澤田純社長表示「集團整體約 2 萬名的社員，將為東京奧運帕奧提供支援。目前工程正在進行，將努力不懈的朝著明年夏天邁進」。

NTT 的行動通訊服務 NTT DoCoMo(9437-JP)，則是計畫在東奧賽事期間，活用 2020 年春天展開商轉的 5G 服務，提供結合 VR 與比賽資訊的附加服務。然而在比賽畫面部分「因牽扯到授權問題，透過 5G 進行播放有其困難之處」，NTT 的澤田社長說道。

澤田社長表示「2016 年的里約熱內盧奧運期間，人們說當時的網路攻擊達到 120 億次。東京奧運有可能來到當時的數十倍規模」。NTT 將在網路 DoS 攻擊，以及系統惡意軟體攻擊的防禦上下功夫，建構完善的資安環境。澤田社長信心滿滿的說，「即使面對複合式的威脅，也可迅速的進行因應」。

除此之外，NTT 也計畫在可容納 6 萬 8000 名觀眾的新國立競技場內，設置約 1300 個 Wi-Fi 熱點。就算場內有半數的觀眾，同時利用 Wi-Fi 無線網路來收看串流影音服務，網路也仍可提供順暢的使用體驗。澤田社長表示「從計算上來看，約每 70 名觀眾分享一個 Wi-Fi 熱點。這是全球最高水準的高密度 Wi-Fi 環境」。

另外，位在東京調布的足球、橄欖球比賽場地，約可容納 4 萬 8000 人的「東京體育場」(Tokyo Stadium)，也將設置 450 個 Wi-Fi 熱點。