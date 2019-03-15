全球瘋5G！多國資金投入日本5G相關個股

隨著 5G 服務即將在今年於美國及韓國等地上路，5G 相關題材也持續發酵。根據日經 15 日報導，日本與 5G 相關的個股，有來自日本國內外的投資人陸續加碼。其中保括負責挪威政府年金基金運用的挪威央行，以及美國、英國的主要投資公司。

挪威央行 (Norges Bank) 負責政府年金運用的「Norges Bank Investment Management」，在 5G 相關投資上非常的廣泛。保括天線廠商的電氣興業 (6706-JP)、系統開發的 Net One Systems(7518-JP) 及 Nihon Unisys(8056-JP)，在持有比率上都超過 2%。另外也持有古河電氣工業 (5801-JP)、Anritsu(6754-JP)、Kyowa Exeo(1951-JP)、Itochu Techno-Solutions(4739-JP) 的股票。

全球多家投資公司對日本 5G 相關個股加碼投資 (圖：AFP)

而鎖定少數個股進行投資的則有，美國 Matthews International Capital Management，以及英國 Baillie Gifford & Co。

Matthews International Capital Management 是 Anritsu 的大股東，近來在該檔個股的持有率超過 7%，而最近 3 個月也持續加碼。此外，在 Kyowa Exeo 的持股也有 3% 左右，該公司另外還持有 Itochu Techno-Solutions 及 M3(2413-JP) 的股票。

Baillie Gifford & Co 方面，則持有愛德萬測試 (6857-JP) 及 M3 各超過 10% 的股份。

而在日本國內，對於 5G 投資採取積極態度的公司有 Rheos Capital Works。該公司主要選擇在 3 – 5 年內，有望在收益上達到 15% 成長水準的公司來進行投資。在 Net One Systems、Anritsu、Kyowa Exeo 各持有超過 5% 的股份。另外還持有 Fujikura(5803-JP)、東京應化工業 (4186-JP)，以及 YOKOWO(6800-JP) 的股票。由該公司負責運用的投資信託「HIFUMI」，其剩餘資產的 12% 也都投資在 5G 的相關個股上。

由 Asset Management One 負責運用，結合大型股及中小型股的基金「DIAM Japan Equity Open」的基金經理人酒井義隆表示，「期待活用 5G 的商業活動」。對於 5G 方面的投資，抱持積極正面的態度。