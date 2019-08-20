近4分之3的經濟學家預期美國將在2021年面臨經濟衰退

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年8月20號14點50分

中美貿易戰持續加劇，儘管美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 在日前表示，中美貿易戰並沒有對美國經濟造成影響，並且預測美國股市在明年將會持續走強，但仍有越來越多的美國經濟學家認為，美國很可能在 2021 年之前就出現經濟衰退。

據全美企業經濟協會 (NABE) 的調查顯示，4 位經濟學家中就有將近 3 位預計在 2021 年前將出現經濟衰退，反映出經濟學家和投資者越來越懷疑，美國經濟是否真能夠在全球前景黯淡和與中國的長期貿易戰的情況下，不受影響或是損害。

而針對於哪一年會出現經濟衰退，據調查中顯示，有 38% 的受訪者預計美國會在 2020 年出現經濟衰退，而有 34% 的受訪者則認為，經濟衰退將在 2021 年出現。

經濟學家預計經濟衰退的原因之一，是美聯準會在上個月自 2008 年以來首次降息。許多分析師和投資者預測，央行將在今年內進一步放寬貨幣政策。據調查，有 46% 的受訪者預期，Fed 今年將至少再降息一次，有三分之一的受訪者則認為 Fed 將維持利率不變。

此外，NABE 也針對經濟學家對最近一輪美中貿易談判能否取得成功的前景進行調查。結果顯示，只有 5% 的受訪者預測將會達成全面性的貿易協議，64% 的受訪者表示可能會達成初步的協議，近 25% 的人預期中美兩國無法達成任何協議。

全球最大避險基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 則在日前表示，有鑑於美國經濟形勢持續惡化，美國有 40% 的機會在 2020 年總統大選之前面臨經濟衰退。