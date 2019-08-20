美中貿易戰打擊出口及工業 德國央行提經濟衰退警告

由於未見到第 3 季經濟轉好跡象，德國央行週一 (19 日) 表示，GDP 可能還會小幅下滑，導致德國出現技術性經濟衰退。

德國上週公布數據顯示，今年第 2 季德國 GDP 較前季萎縮 0.1%。依據定義，當連兩季經濟萎縮時，視為經濟衰退。

德國經濟以出口為主，特別是輸往全球兩大經濟體美國與中國，但過去 1 年多來，美中陷入激烈的貿易戰，嚴重傷害德國出口。而全球性的汽車銷售疲軟，也打擊了德國汽車生產商，此外，德國也需擔憂英國脫歐局勢。

德國央行表示，對德國 GDP 的前景悲觀，主因是工業產出持續低迷。上一季德國工業生產年減幅度超過 5%，目前數據顯示，本季還將進一步萎縮。

儘管如此，央行預計德國全年經濟仍將保持成長。

德國平衡預算面臨壓力

央行報告可能會增加德國實施財政刺激的壓力，在金融危機之後，德國一貫主張收支平衡預算，不願輕言借貸。

德國財政部長 Olaf Scholz 週日表示，政府可全力以赴應對未來危機，暗示柏林可提供高達 500 億歐元的額外支出。財長的說法也被外界解讀，德國政府可能放棄過去一直不願財政刺激的做法。

經濟學家預測歐洲央行 9 月還將降息，以刺激歐洲的經濟成長。歐元區成員及 IMF 過去一直倡導，德國應增加公共支出，讓整體歐元區受惠。

以全球角度來看，除了德國之外，眾多主要經濟體也面臨潛在經濟衰退。英國第 2 季經濟萎縮，義大利成長疲軟，墨西哥勉強避開經滖退退，但預期經濟表現依然疲軟。