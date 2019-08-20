分析師：貿易戰僵持不下 衝擊美向中原油出貨量

美中貿易戰陷入僵局，中國為目前全球最大石油主要買家，在去年上半年，中國也仍是美國原油主要出口國之一，美國與中國建立了互利的能源關係。然而貿易戰開始後，北京當局大幅減少了對美國原油的進口。

根據 EIA 報告顯示，今年五月份中國向美國購買約 24.7 萬桶原油，石油經紀商 PVM Oil Associates 分析師 Stephen Brennock 表示，貿易僵局將會對石油出貨前景造成衝擊。

分析師表示，中國交易商擔心石油將成為北京下一個美國關稅報復的目標，因而減少向美購買石油，Brennock 指出，去年此時，中國正是美國原油的最大買家，不過貿易戰情勢開始惡化後，北京當局對美國原油進口量幾乎立即暴跌，石油進口量在年初完全停滯。

能源資訊公司 ClipperData 商品研究主管 Matthew Smith，最近一次中國進口美國石油的油輪，在 8 月 6 日駛離墨西哥灣，目前妄下中國進口美國石油量前景下滑的定論，還為之過早。

Smith 呼籲能源市場應該注意中國進口美國石油的時間間隔，應該不能超過一週以上，他更指出另外值得注意的一點，是除了原油以外，中國進口美國液態天然氣的紀錄 (LNG)，也停滯在今年三月份。

中國能源市場分析師 Michal Meidan 認為，川普若如期於 9 月 1 日實施新一波關稅，北京當局極有可能對多數美國進口商品課徵關稅，而石油將會是下一個鎖定的商品。