美國駐南韓大使哈里斯 (Harry Harris)，今 (20) 日上午與南韓 30 家頂尖企業的執行長們，在首爾舉行了閉門的早餐會。他在會中尋求南韓在地企業們的協助，希望他們能夠幫忙，修復目前日韓兩國間的緊張關係。另外，也重申了美日韓三國同盟關係的重要性。

根據美國駐韓大使館，以及南韓「全國經濟人聯合會」透露，20 日早上美國駐南韓大使哈里斯，在首爾的「全國經濟人聯合會」大樓內，與 30 家在地大型企業的執行長們，進行了閉門早餐會。

哈里斯以日韓關係的恢復，對華府的印太戰略至關重要為由，呼籲在場的與會者們，能夠增加與日本企業間的溝通。

美駐南韓大使哈里斯：盼南韓企業協助修復日韓關係。(資料照片) (圖片：AFP)

一名與會者引述了哈里斯的談話，他提到迅速且順利地解決貿易爭端，對於兩國經濟和全球供應鏈都相當重要；對美日韓三方安全聯盟而言，亦同樣重要。

由於二戰期間的徵用工問題，還有日本自 7 月 4 日開始，對輸往南韓的關鍵原料實施嚴格出口管制後，日韓兩國的貿易關係就陷入僵局。

日本在 8 月初，正式宣布將南韓從出口優惠待遇國名單中除名；南韓也隨後跟進採取了相同措施，向日本方面進行反制。

另外，有參加 20 日早餐會的人士表示，在美中貿易戰的提問方面，哈里斯以他並非專家為由，拒絕回應相關問題。

而美中這兩個全球最大經濟體，在爆發持續且激烈的貿易戰爭後，為全球經濟帶來了深遠且負面的衝擊。