馬士基：若貿易戰持續延燒 明年貨櫃航運需求恐跌1%

據報導，全球運輸巨頭馬士基 (A.P. Moller-Maersk) 提出了警告，表明美中貿易戰很可能會抑制了航運貨櫃的運輸量，讓今年全球貨櫃航運運輸量成長率落入 1%~3% 區間的下緣，且明年貨櫃航運需求恐跌 1%。

馬士基表示，受到中美貿易戰影響，有部分美國進口商已將進口業務從中國轉移到越南、韓國、泰國、印度和墨西哥等國家，兩國相互課徵關稅的影響顯著。有鑑於製造業成長放緩，以及美國可能對中國出口商品繼續加徵關稅等諸多不確定性因素，倘若美國在年底按照原先計畫，繼續對中國 3000 億美元商品開徵 10% 關稅，那麼全球的貨櫃航運的需求恐將在 2020 年下跌 1%。

然而，該公司執行官 SørenSkou 表示：「決定運輸貨物的需求的因素不是關稅，而是美國消費者支出。對我們來說，幸運的是美國消費者仍然心情愉快。」

馬士基在 4 月至 6 月間貨櫃運輸量成長率約為 2%，該集團的營收在本季略有成長，達到 96 億美元，獲利從去年同期的 1500 萬美元成長到 1.34 億美元。

世界貿易組織 (WTO) 表示，全球商品交易量成長可能在今年第三季仍然維持疲弱。世界貿易組織 8 月 15 日發布的全球商品貿易晴雨表為 95.7，低於之前的版本並且遠低於指數指標值 100。表明商品交易量的減幅持續擴張，並預期將在未來幾個月內持續。