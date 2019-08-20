Fed鷹派官員：美經濟仍強勁 沒有降息之必要

曾於聯準會 (Fed) 七月份降息持反對意見的波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫 Eric S. Rosengren，週一 (19 日) 再次不認同聯準會九月份降息的貨幣措施，他認為美國的經濟狀況良好，擔心若再進行另一次降息，寬鬆的貨幣政策恐引發債務累積。

羅森格倫接受《彭博社》的電視採訪時，表示要考慮到降息後的風險，還可能會出現更惡化的經濟衰退，等到經濟情況跌入谷底時，聯準會也沒有多餘的空間能夠繼續降息了。

最新 FedWatch 顯示，9 月降息兩碼機率，由 22.3% 驟降至 2.7%，降息一碼則提高至 97.3%。本周聯準會將公布的貨幣會議紀錄，以及即將於本週四至週六 (22-24 日) 舉行的全球央行 Jackson Hole 年會將是降息關鍵。

FedWatch 工具 (圖片: 芝商所)

「目前全球經濟現況的確不佳，但我並不是說完全不採取任何行動去刺激經濟，我只是認為該要有更明確的證據，顯示出經濟正往下坡走」羅森格倫說道。

市場絕大多數預計 Fed 將在 9 月 17 日至 18 日的貨幣會議上，再次從目前的 2.00%-2.25% 的目標下調利率。

羅羅森格倫則認為，目前美國失業率良好，且有跡象顯示通膨有望漲至聯準會目標值的 2%，經濟增長率保持在 2% 左右。他表示美國的貨幣和財政政策已經「適應」，這意味著它們將進一步支持經濟增長。

市場一直擔憂，美債殖利率負值，應該是經濟衰退的前兆，但羅森格倫指出，這項問題卻不是透過降息就能夠解決的，還必須考慮到國際局勢影響，例如香港的抗中活動和英國脫歐等。

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