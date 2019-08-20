美印貿協有譜？川普和莫迪通電話：盡快會面 緊密經濟關係

周一 (19 日) 美國白宮發表一份聲明稱，美國總統川普與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 已進行電話交談，希望加強兩國之間貿易的合作。

這份聲明上表示，在 30 分鐘的談話裡，雙方領導人討論了區域發展，並希望以增加雙方貿易的方式，來穩固美國與印度之間的經濟緊密關係。

印度方面也發表聲明，確認了雙方的通話，並表示，雙方都希望能盡快會面，討論兩國的貿易協議問題。

先前美國取消印度約 60 億美元進口品免稅待遇，印度展開報復，也於 6 月提高美國商品關稅。雙方在 7 月進行貿易談判後，沒有重大結果，目前仍未有確定進一步會面的時間表。

此外，在雙方的通話中，川普也提到減少印度與巴基斯坦之間的緊張關係，對區域安全至關重要。這也是 8 月 5 日印度結束喀什米爾的特殊地位之後，雙方首次進行通話。

上週五，川普也與巴基斯坦總理伊姆蘭 (Imran Khan)通過電話，在聯合國安全理事會 (UNSC) 近 50 年來首度就喀什米爾 (Kashmir) 局勢召開正式會議之後。

近來印度與巴基斯坦的緊張關係升級、取消喀什米爾自治權等，政治動盪造成印度盧布貶值壓力增加。盧布本月對美元已貶值 3.7% 以上，USD/INR 衝破 72 關卡，盧布創下 9 個月來最差水準。