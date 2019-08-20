若華為主導全球5G市場恐成「噩夢」 美國情報單位召集專家應對

外電報導，儘管美政府在昨日表示，華為禁售令將會再度推延 90 天到至 11 月 19 日止，不過美國情報單位已經召集各方專家來模擬華為將如何利用下一代 5G 無線技術來稱霸全球，及美國將能有甚麼樣的對策。

有三名參與演習的人士表示，此次的模擬演習邀約了網路安全、中國經濟、貿易和其他領域的各方專家，來研究美國將如何應對華為成為 5G 龍頭後的情況。

「關鍵是，在這種噩夢般的場景中，世界將會是什麼樣子?」一名知情人士表示。

不過，此次的重點在於研擬長期走勢，而不是以華為作為貿易戰籌碼為前提。目前尚不清楚這項模擬工作的結果將會影響到那些政策方向。

另一名知情人士則表示：「這是一個非常大的框架，過於關注在高層政治陰謀。」此外也補充認道，大多數情景都預示著華為將從商務部的黑名單中移除。

據悉，上週在華盛頓郊區進行了兩日演習，並由國家情報委員會 (NIC) 所主導。表明出美國情報部門對華為可能帶來威脅的看法與美國總統川普願意放寬對該公司的限制以換取貿易協商空間形成鮮明對比。

針對延長華為寬限期的原因，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross）在日前指出，目前仍有部分美國農村網路業者相當依賴華為供應，所以是為了給這些公司多些時間來擺脫對華為的依賴。

目前，包含日本、澳洲和紐西蘭等國都美政府所提出禁用華為警告。但其他美國的主要盟友國，包括英國、加拿大和德國，仍然繼續與華為有著生意往來。