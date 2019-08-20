紐約匯市—美元連五漲！Fed淡化降息必要 ECB卻將做更多；澳幣續跌

週一 (19 日) 儘管美國總統川普又發推文抨擊強勢美元，美元指數仍連續第五天上漲，來到 98.38，不僅續創近三周新高，且漲勢強勁，直逼兩年新高水準。主要受美中貿易談判進展推升市場風險偏好、聯準會官員淡化降息必要性，以及歐元相對地走弱。

川普在推特上又再度抨擊聯準會，呼籲降息 100 點，且希望美元走弱。「我們的美元是如此強勁，然而，令仍難過的是，他正在傷害全球的其他國家」。

不過美元並未因此走軟，反而再度往兩年新高點挺進，因美國商務部宣布，將華為的臨時許可證延長 90 天，至 11 月 19 日，激勵市場對於貿易談判進展樂觀情緒，同時，Fed 波士頓聯邦儲備銀行總裁 Eric Rosengren 表示，美國經濟仍相當不錯，認為目前沒有看到採取行動的必要，淡化了聯準會短期內快速降息的可能性。

Bank of New York Mellon 外匯分析師 John Velis 認為：「我們一直認為，聯準會寬鬆其貨幣政策，不一定會造成美元壓力，因其他國家央行預期會比聯準會做的更多。而 Eric Rosengren 的鷹派發言，更減少了美元的壓力」。

市場也淡化降息兩碼的預期。最新 FedWatch 顯示，9 月降息兩碼機率，由 22.3% 快速縮減至 2.7%，降息一碼則提高至 97.3%。本周聚焦聯準會將公布的貨幣會議紀錄，以及 8 月 23 日即將舉行之 Jackson Hole 中央銀行年會。

USD INDEX 日線 (來源: FXSTREET)

歐元相對美元再度下挫至 1.1077，直逼月內新低，歐洲公布 7 月通膨年增率降至 1%，創下 2016 年 11 月以來最低，歐洲央行 (ECB) 官員 Olli Rehn 表示，歐洲需要大量的貨幣政策刺激。

「歐洲需要採取更多刺激措施，以確保金融環境穩定，並支持歐洲經濟與提升通膨水準。若未來中期通膨水準仍持續低於央行目標，ECB 會採取更多積極措施」Olli Rehn 強調。

分析師認為，德國政府正考慮舉債擴大開支，ECB 9 月可能降息 17 點，並推出分層利率機制（tiered-rate system）等更多刺激措施，都讓歐元前景仍難以樂觀。今年以來歐元兌美元已下跌 3.45%，今年緩步走低的趨勢仍未改變。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

儘管風險情緒改善，澳幣兌美元仍走跌，AUD/USD 下跌 0.23% 至 0.6764，持續處在 0.68 之下的今年低檔區間，因市場關注即將公布之澳洲央行貨幣會議紀錄，分析師認為，澳洲央行進一步降息或者對經濟前瞻看法溫和的可能，讓澳幣空方持續獲得支撐。

AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週一 (20 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 98.38。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1083 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2126 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6766 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3324 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.59 日圓。