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紐約匯市—美元連五漲！Fed淡化降息必要 ECB卻將做更多；澳幣續跌

紐約匯市 (圖片: AFP)
紐約匯市 (圖片: AFP)

週一 (19 日) 儘管美國總統川普又發推文抨擊強勢美元美元指數仍連續第五天上漲，來到 98.38，不僅續創近三周新高，且漲勢強勁，直逼兩年新高水準。主要受美中貿易談判進展推升市場風險偏好、聯準會官員淡化降息必要性，以及歐元相對地走弱。

川普在推特上又再度抨擊聯準會，呼籲降息 100 點，且希望美元走弱。「我們的美元是如此強勁，然而，令仍難過的是，他正在傷害全球的其他國家」。

不過美元並未因此走軟，反而再度往兩年新高點挺進，因美國商務部宣布，將華為的臨時許可證延長 90 天，至 11 月 19 日，激勵市場對於貿易談判進展樂觀情緒，同時，Fed 波士頓聯邦儲備銀行總裁 Eric Rosengren 表示，美國經濟仍相當不錯，認為目前沒有看到採取行動的必要，淡化了聯準會短期內快速降息的可能性。

Bank of New York Mellon 外匯分析師 John Velis 認為：「我們一直認為，聯準會寬鬆其貨幣政策，不一定會造成美元壓力，因其他國家央行預期會比聯準會做的更多。而 Eric Rosengren 的鷹派發言，更減少了美元的壓力」。

市場也淡化降息兩碼的預期。最新 FedWatch 顯示，9 月降息兩碼機率，由 22.3% 快速縮減至 2.7%，降息一碼則提高至 97.3%。本周聚焦聯準會將公布的貨幣會議紀錄，以及 8 月 23 日即將舉行之 Jackson Hole 中央銀行年會。

USD INDEX 日線 (來源: FXSTREET)
USD INDEX 日線 (來源: FXSTREET)

歐元相對美元再度下挫至 1.1077，直逼月內新低，歐洲公布 7 月通膨年增率降至 1%，創下 2016 年 11 月以來最低，歐洲央行 (ECB) 官員 Olli Rehn 表示，歐洲需要大量的貨幣政策刺激。

「歐洲需要採取更多刺激措施，以確保金融環境穩定，並支持歐洲經濟與提升通膨水準。若未來中期通膨水準仍持續低於央行目標，ECB 會採取更多積極措施」Olli Rehn 強調。

分析師認為，德國政府正考慮舉債擴大開支，ECB 9 月可能降息 17 點，並推出分層利率機制（tiered-rate system）等更多刺激措施，都讓歐元前景仍難以樂觀。今年以來歐元美元已下跌 3.45%，今年緩步走低的趨勢仍未改變。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)
EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

儘管風險情緒改善，澳幣美元仍走跌，AUD/USD 下跌 0.23% 至 0.6764，持續處在 0.68 之下的今年低檔區間，因市場關注即將公布之澳洲央行貨幣會議紀錄，分析師認為，澳洲央行進一步降息或者對經濟前瞻看法溫和的可能，讓澳幣空方持續獲得支撐。

AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)
AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

 

截至週一 (20 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 98.38。

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1083 美元

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2126 美元

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6766 美元

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3324 加幣

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.59 日圓

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