【華冠投顧】幸運星-948794狂的神秘買盤……繼續趁勝追擊，盤中再度大漲近百點！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3481 群創、2454 聯發科、2323 中環、6411 晶焱、8016 矽創

上週美國公債殖利率倒掛 + 香港反送中，上星期四美股爆跌 800 點後，長期公債殖利率回升及香港反送中遊行和平進行，華為豁免令得延長 90 天等利多加持…… 週五道瓊上漲 306 點，費半漲 2.78%。台股上周五外資賣百億，但是出現神秘買盤（人工盤）拉漲百點後，今日繼續趁勝追擊：拉抬權值股 2454 聯發科、2409 友達、3481 群創、3711 日月光投控、2395 研華、2308 台達電、2330 台積電，金融大軍 2885 元大金、5871 中租 - KY、2884 玉山金、2882 國泰金，使盤中大漲近百點。尾盤收斂漲幅為 67 點站上「五日與十日線」，成交量 1,191 億。OTC 由矽晶圓族群領軍 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶…… 收盤大漲 1.25%，成交量 326 億。

強勢股 IC 設計大漲：8016 矽創、3661 世芯 - KY、4966 譜瑞 - KY、6411 晶焱、5274 信驊、8040 九暘、3034 聯詠等，也帶動半導體相關 6438 迅得、6683 雍智科、2329 華泰、6488 環球晶、5483 中美晶、5425 台半、6510 精測等強漲…… 其他 PCB 8155 博智、5469 瀚宇博、6191 精成科，面板 2409 友達、3481 群創、4935 茂林 - KY，汽車產業 4566 時碩工業、1339 昭輝，資產股 3266 昇陽、2537 聯上發、5607 遠雄港，以及 3483 力致、6426 統新、2331 精英、2323 中環、2392 正崴、6290 良維、4943 康控 - KY、6669 緯穎……

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