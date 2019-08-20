台股盤前－美延長華為寬限期90天 台股有望突破盤整格局

美國商務部周一 (19 日) 釋出善意，宣布將華為禁令的寬限期續延 90 日，華為、相關供應鏈再次獲得喘息空間，台股有望在相關概念股領軍下，突破箱型盤整格局，續攻前波高點，台股昨 (19) 日，加權指數終場上漲 67.86 點、收在 10488.75 點，成交量 1191.1 億元。

美股四大指數周一全面走揚，道瓊指數上漲 249.78 點或 0.96%，收 26135.79 點；那斯達克指數上漲 106.82 點或 1.35%，收 8002.81 點；標普 500 指數上漲 34.97 點或 1.21%，收 2923.65 點；費城半導體指數上漲 27.74 點或 1.88%，收 1506.99 點。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，將延長華為 90 天的臨時許可證至 11 月 19 日，允許華為向美國企業購買產品，以便為現有客戶提供服務，但將新增 46 家華為子公司列入實體清單，即所謂貿易黑名單，總計將有超過 100 家受限制的華為實體，不過華為禁令再延長 90 天，市場預期相關供應鏈台積電、大立光、聯發科、穩懋、聯亞等今年接單狀況無虞。

而蘋果將在 9 月舉辦新品發表會，除了新款 iPhone 手機、Apple Card 亮相外，市場盛傳，蘋果將推出採用陶瓷和鈦合金材質的款式，搶攻高階市場，有助帶動相關代工廠廣達、仁寶動能成長。

法人指出，台股昨雖反彈但量能尚無法明顯擴大，然而美國再次延長對華為 90 天的限制緩衝期，有助供應鏈下半年營運表現，但仍須留意美中貿易談判進度、香港情勢對於國際政經局勢的影響。