台股盤後—電子雙雄領軍電子股強漲 10500點關卡得而復失

美股上周五強彈，帶動台股今 (19) 日在電子雙雄領軍下，開高走高，盤面上以電子股表現最強勁，IC 設計族群強勢上攻，而傳產權值股方面，台塑四寶僅台塑收紅，統一、中華電等同步疲弱，指數盤中一度攻高至 10561.05 點，終場上漲 67.86 點，收在 10488.75 點，成交量 1191.1 億元。

台股今日上市類股中，僅其他、觀光、橡膠、網通、鋼鐵、百貨、運輸指數收黑，其餘均收紅，其中，以半導體指數表現最強勁，漲幅 1.49%，表現最弱勢的為油燃指數，跌幅 0.64%。

櫃買市場今日開高走高，終場上漲 1.71 點，以 137.83 點作收，成交量約 326.5 億元；上櫃指數部分，僅紡織、觀光指數收黑，其餘指數均收紅，同樣為半導體族群表現最強勢，上漲 2.82%，跌幅最重的是觀光指數、下挫 1.54%。

電子三雄方面，台積電開高走高，終場上漲 0.8%，收在 252 元；鴻海表現同樣強勢，上漲 0.56％，收在 72.4 元，站回 5 日線；股王大立光則為三雄中表現最弱勢者，受到外資降評影響，下挫 2.09%，以 3740 元作收，跌破 5 日線。

IC 設計族群今日由聯發科領漲，強漲逾 9.6%，類比科、沛亨、矽創同攻漲停，九暘、譜瑞 - KY 大漲逾 5%，聯詠、偉詮電、矽統漲幅均超過 4%，昂寶 - KY、尼克森、智原、系微、聚積也上漲超過 3%，普誠、瑞昱、義隆、凌陽、揚智上漲超過 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日雖反彈，但量能無法明顯擴大，顯示市場追加意願並不高，從資金面來看，並未非常樂觀，短線估指數仍將維持 10500 點附近震盪整理格局，後續待債市或匯市資金回流，亞股或台股才可能有較明顯的表現。

