昔日「歐豬」西、萄兩國殖利率趨零 能躲過債券泡沫危機？

曾經是「歐豬五國」的西班牙和葡萄牙，一度處於破產邊緣，歷經翻天覆地的變化後，在債券市場的負利率新浪潮下，殖利率愈走愈低，央行幾乎無法拉高通膨，為自身帶來風險，投資人擔心債券泡沫可能正在成形。

目前全球負殖利率債券總額超過 16 兆美元，負利率浪潮推動伊比利半島的西班牙和葡萄牙 10 年期公債殖利率跌到幾近零利率，創下歷史新低，而殖利率轉為負值，意味著債券價格前景看俏、買家就算付出一些成本也願意買下並持有。

法國興業銀行固定收益策略師 Jorge Garayo 表示，在金融抑制政策中，超低殖利率是正常的，但最大的問題是如何隨著時間推移解決，尤其是當債務水平已處於高位時，較低的殖利率會激勵更多借貸，形成更多的債務。

7 年前西班牙和葡萄牙的殖利率一度高達 8%、18%，當時處於債務危機的兩國，不得不接受歐盟和國際貨幣基金組織的金融救助計劃，但時至今日，儘管上周 10 年期公債殖利率雙雙跌到低於 0.1%，與高點時相去甚遠；相較跌到歷史低點的德國公債殖利率，其間的利差甚至也縮小到 60 個基點。

走過歐債風暴後的西班牙和葡萄牙，10 年期公債殖利率雙雙趨近於零。(來源：Bloomberg)

雖然西、葡兩國的債券評級目前仍然遠低於德國等頂級國家，但它們金融風暴後的低點向上提升，西班牙公債在 2012 時一度遭穆迪降評至 Baa3，僅高於垃圾級債券一級，但目前已獲調升至 Baa1；葡萄牙的評級雖僅為 Baa3，但近年來已連續升級，脫離之前的垃圾債級別。

須注意的是，目前西、葡兩國的債務水位仍然偏高，而債務水平被視為風險指標之一，西班牙的負債總額佔總產值的 98％，葡萄牙的負債率更高達 126%。

西、葡兩國債券也從該地區的經濟復甦中汲取力量，儘管存在一些政治不確定因素，例如 2017 年的加泰羅尼亞危機，但這兩個國家經濟成長率仍然在歐元區名列前茅，截至今年六月，葡萄牙和西班牙的經濟成長率分別為 1.8% 和 2.3%，而歐元區經濟大國德國則停滯不前，第二季經濟成長率甚至出現季減 0.1%。

此外，西班牙和葡萄牙債券的額外支持來自歐洲央行的 2.6 兆歐元 (約 2.9 兆美元) 購債計劃，即使在經濟動盪時期也能確保買盤進場。

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