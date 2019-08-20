亞洲金融危機22年後 麥肯錫：債務危機又現不祥預兆

亞洲金融風暴過後 22 年，知名管理諮詢公司麥肯錫 (McKinsey) 發出警告，亞洲大部分地區的企業面臨著償債壓力， 貿易戰加劇亞洲債券市場的風險，已經出現「不样」的預兆。

亞洲大部分地區的企業正面臨償債壓力，而貿易戰也加劇亞洲債務市場的風險，麥肯錫指出，雖然債務壓力是否會引發新的危機尚待觀察，但政府和企業需要監控潛在的成因。

麥肯錫八月出具 Joydeep Sengupta 和 Archana Seshadrinathan 合撰的報告，檢視了 11 個亞太國家超過 23000 家企業的資產負債表後，發現大部分公司在償還債務上面臨巨大壓力，而壓力來自負債增加、償還借款的能力、貸方漏洞和影子銀行業務。

麥肯錫表示，在中國、印度等國家，這些壓力自 2007 年以來一直在上升，但同一時期，美國和英國的壓力則大幅下降。

印度和中國企業長期債利息覆蓋率小於 1.5% 的比率偏高。(來源：麥肯錫、Bloomberg)

以利息覆蓋率這項風險指標來說，若該比率低於 1 倍，代表該公司產生的利潤不足以支付銀行利息，若該比率低於 1.5 倍，投資人便要特別警惕。麥肯錫指出，2017 年中國、印度和印尼，超過 25% 長期債券是由利息覆蓋率低於 1.5 的企業持有 。

麥肯錫認為，亞洲地區大部分企業需要監控的潛在風險，包括償還債務違約的能力、流動性足以及匯率大幅波動。

麥肯錫強調，全球經濟放緩讓亞洲企業獲利承受壓力，而中美貿易戰使得債券投資人承受更大的風險。

不過，近年來亞洲美元債券發行人的信用評級已見改善，評級公司穆迪上周表示，預期大多數亞洲經濟體可以透過貨幣和財政政策措施抵消全球經濟放緩對國內的影響。

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