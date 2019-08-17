美國考慮發「100年期債券」 30年債殖利率聞訊彈升

有鑑於美國 30 年期公債殖利率創下新低，美國正在考慮，發行更長天期的債券，如 50 年、100 年期債券。

根據路透社報導，周五 (16 日) 美國財政部正在研究，發行 50 年、100 年期債券的可能性，並試圖了解投資人的接受度，因這遠遠大於現在最長天期的 30 年期債券。30 年期債券殖利率聞訊後，從歷史最低點彈升至 2.044%。

30 年期美債殖利率 (來源: investing.com)

財政部強調，目前還沒有確定做出最終決議，表示正在重新了解市場的偏好。過去這樣的想法在 2017 年也曾被提出，但遭到市場多數分析師表示不贊同而作罷。

當時 Jefferies LLC 的經濟學家 Thomas Simons 認為，政府發行此類超長天期債券，對財政部沒有好處，這將是一場又複雜又費時的工程。

不過時至今日，許多國家債券殖利率已陷入負利率，因此，就算是 100 年的債券，真的也有人買。

今年，奧地利就成功拍賣了 2 批「百年債券」。殖利率僅有 1.171%，且到期日為 2117 年 9 月，拍賣的規模卻高達 10.5 億歐元。許多退休基金、保險公司，對於投資等級的長天期債券，需求很高。也反映出對未來通膨預期、利率展望都將更低的結果。

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