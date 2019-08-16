殖利率倒掛有三種情境 投顧：真正經濟衰退沒那麼快

近日「美債殖利率倒掛」讓全球股市陷入恐慌氣氛，即便隨後回穩，但投資信心未完全復原，國泰投顧對此指出，殖利率倒掛不一定代表經濟衰退，並評估未來殖利率倒掛可能朝下列三種情境發展，認為資金仍可靜待股市震盪築底下的低接機會，或透過定期定額逐步布局，而若美國經濟真陷入衰退，才須採取布局投資級債券避險。

圖表：國泰投顧提供。

國泰投顧指出，統計 1960 年代以來，3 個月國庫券和 10 年期公債殖利率呈現倒掛共 8 次，其中 7 次出現經濟衰退，歷史資料顯示，殖利率倒掛並不會立即景氣衰退，平均領先約 11 個月，而研判景氣是否進入衰退的指標，並非僅有殖利率倒掛，還要同時參考公司債利差、股市表現、就業市場數據等作為模型預估。

就美國目前景氣狀況來看，景氣急遽惡化徵兆尚未浮現，國泰投顧認為，現在斷言美國將步入衰退言之過早，加上全球央行已轉向降息和寬鬆，聯準會貨幣政策也已轉向更鴿派，因此，後續可留意景氣變化，但無須過度恐慌。

群益投顧則表示，雖殖利率倒掛有良好警示效果，但自發生倒掛至經濟衰退往往需時間醞釀，需 12-15 個月不等。

同時，殖利率倒掛持續時間達 3-6 個月，且 3 個月國庫券和 10 年期公債殖利差超過 50 個基點，才有較大的機會迎來股市逆風。