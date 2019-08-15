美債殖利率倒掛「鏡像反應」 亞太這三國恐怕也將步後塵

殖利率倒掛將成為全球現象？在市場對全球經濟瀕臨衰退的升高下，亞洲債券市場出現「鏡像反應」，似乎正在步上美國殖利率倒掛的後塵，尤其是新加坡、澳洲和日本殖利率下滑的情形，令人格外關注。

周三德國公布的第二季 GDP 陷入萎縮，意味著德國經濟的黃金十年告終；中國公布七月工業產出數據較去年同期增加 4.8%，增速創下 17 年來新低，突顯在美中貿易戰的影響下，全球經濟陷入困境。

美股道瓊指數周三重挫 800 點，市場恐慌情緒蔓延，積極搶進債券市場避險，美國、英國殖利率出現倒掛後，亞太主要市場澳洲、日本、南韓、香港和新加坡債市大漲，與債券反向連動的殖利率幾乎全面下跌。

面瓶經濟前景的風險擴大，全球降息潮將至，投資人正競相將資金投向期限較長的債券，伴隨資金轉向避險資產，一些亞洲主要債市的走勢和美國國債相似度極高。

新加坡

新加坡兩年期和 10 年期國債殖利率利差本周縮小至一個基點，為 2006 年 11 月以來的最小差距。由於新加坡金管局將匯率而非利率作為主要政策工具，新加坡與美國的利率和殖利率水平通常是亦步亦趨。

新加坡公債殖利率曲線和美債走勢亦步亦趨。(來源：Bloomberg)

作為全球最開放的經濟體之一，新加坡已感受全球貿易放緩帶來的寒意，在需求疲軟和電子業營收下滑的影響下，第二季新加坡 GDP 出現負成長，較第一季衰退 3.3%，全年 GDP 成長率預估值大幅下修至「0%-1%」。

馬來亞銀行金英證券固定收益研究主管 Winson Phoon 指出，殖利率曲線趨平是一種全球現象，新加坡也不例外，面對預期中的巨大經濟放緩風險，投資人避險資產的需求升高，紛紛投資更長期的主權債券。

澳洲

澳洲的殖利率曲線由 3 年期和 10 年期公債組成，目前也趨於平緩。由於全球債券反彈以及市場對澳洲央行持續降息的預期升高，澳洲殖利率面臨下跌壓力愈來愈大。

日本

三菱 UFJ 摩根士丹利證券高級固定收益策略師 Katsutoshi Inadome 表示，不排除日本 2 年期和 10 年期公債殖利率倒掛的可能性，投資人仍然對日本央行的舉動抱持謹慎態度，但全球避險風潮可能會占上風。