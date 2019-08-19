要在市場中異軍突起 iPhone最好這麼做

每年九月，Apple(APPL-US) 都會推出新一代 iPhone 機款，而 9 月逐漸接近，市場也正聚焦 iPhone 11 的重磅到來。

但令人失望的是，事實上由於近年來 iPhone 功能已不再那麼吸引消費者目光，今年 Apple 第三財季營收是下滑了 12%，更多消費者轉投 Android 的懷抱，而三星的 Note 10 和 10 Plus 等競爭對手也吸引了大多數的目光。

而針對 iPhone 的困境，市場分析師認為，雖然 iPhone 不需要打掉重練，但是要讓蘋果的下一個產品能獲得成功，需要至少七個改進和更新的功能，如果它想在這個日趨飽和的手機產業維持競爭力：

1. 更長的電池壽命

iPhone XS 相較 iPhone X 顯著改善了電池續航力，iPhone XS Max 甚至有 17 小時又 23 分鐘的續航力。雖然已算優異，但 Galaxy S10 Plus 和華為的 P30 Pro 又分別能持續電力達 21 和 23 小時。與具有更佳電池壽命的頂級手機相比，iPhone 仍有改進空間。

然而，iOS 13 的改進也幫了上忙，包括讓 FaceID 更快，更高效。黑暗模式也有助益。當顯示黑屏和菜單頁面時，OLED 螢幕將使用較少的電力，這可以在某種程度上幫助防止電池過快排出。

新一代處理器 (可能為 A13) 也有助於延長電池壽命，如果符合預期，它將比去年的 A12 處理器效率更高。

2. 一個全新的螢幕

iPhone X，XS 和 XS Max 上的 OLED 顯示器完全沒有問題。但是，但相比憑藉三星 HDR10 + 顯示器的 Galaxy S10，S10 Plus，Note 10 和 10 Plus 以及具有高畫面更新率的 OnePlus 7 Pro，Apple 仍需要加強它。

Apple 可以將 Pro Motion 帶到 iPhone 上。 Pro Motion 是 Apple 在其 iPad Pro 系列中的高畫面更新率顯示器品牌。畫面更新速度比普通手機或平板電腦顯示屏快 1.5 倍至 2 倍。 能讓所有東西看起來都更加清晰，動畫的渲染效果也得以展現。

蘋果於 iPad 上的 Pro Motion 技術 (圖片: www.phonearena)

3. 包含快速充電電線和充電器

自 iPhone 8、8 Plus 和 X 發布以來，iPhone 開始可以快速的為電池充電。 但仍需另外加購價值 19 美元的 USB-C 照明電線和 29 美元的 18 瓦充電器。 若將這些免費包含在盒子中，蘋果將輕鬆獲得勝利。

4. 一個更好的自拍相機

新款 iPhone 需要更高解析度的前置鏡頭，以提高細節和圖像質量。 並讓自拍影像拍攝達到 4K。 而 iPhone 上的前置競頭需要與背面鏡頭的品質相近。

5. 升級後置鏡頭和圖像處理

自 iPhone 4 以來，Apple 的手機背面一直都有穩固的相機系統。但近年來，像華為 P30 Pro 和 Pixel 3 這樣的手機已經超越了 iPhone 的照片功能，特別是在低光照條件下。

Apple 需要添加某種類似於華為和 Pixel 的夜間模式，這些模式拍攝多張照片並將它們合併在一起以提高圖像品質和曝光度。Apple 的夜間模式更像是 Pano 模式，你可以在其中看到照片構建。

如果 iPhone 11 確實有三個後置攝像頭，也會讓人好奇蘋果決定用它們做什麼樣的事情。 LG 在 V50 手機上採用了三重拍攝模式，可以通過單個快門按下同時使用三個後置鏡頭拍下一張相片。有傳言稱 Apple 的三合一相機將能夠修復構圖上的錯誤。例如，如果您不小心將某人從框架中切除，iPhone 可以使用超寬相機拍攝的數據來修復被消失的人。

最後，就照片和影片而言，iPhone XS 上目前形式的智能 HDR 非常沉重，特別是它對色溫和飽和度的陳現。下一代 iPhone 需要更加平衡的智能 HDR。

6.A13 的效能

蘋果逐年為 iPhone 的處理能力進行大幅改進，也就是 A 系列處理器，蘋果今年必須再次推出一款不僅比 A12 更強大而且效率更高的處理器。

iPhone XS A12 處理器已經遙遙領先最新的 Android 手機，但任何提高 iPhone 11 效率的方法便是提高電池壽命，因此 A13 在效能與耗能之間的處理也成為了關鍵因素。

7.iPhone 需要一個更好的名字

蘋果曾提出了許多適合手機的酷名字，而其中也有像 iPhone X 那樣糟糕的名字。羅馬數字已不適用於 iPhone。名而字的決定想必也會讓當局耗費苦心。