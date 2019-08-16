蘋果iOS操作系統「洩密」 暗示9月10日將發布新機

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週四 (15 日) 向開發人員發送 iOS 13 Beta 7 系統更新，媒體 iHelpBR 發現，系統中的一個內部文件，暗示了今年 iPhone 11 系列新機的發布日期。

iHelpBR 在操作系統中發現一組圖像，其中名為「HoldForRelease(等待發表)」的檔案中，擷圖將日曆時間設定為 9 月 10 日，暗示了可能的發表日期。iHelpBR 稱，去年他們也發現類似的擷圖，顯示日期為 9 月 12 日。

待發布時間日曆顯示為 9 月 10 日

此一時間點也符合蘋果公布新機的慣例，他們通常選在 9 月第二週，一般是在星期二。去年 12 日為星期三比較少見，但蘋果通常不會選擇星期一，以便為媒體人員留出足夠的前往時間。

市場預計，今年蘋果仍將發布 3 款新機，分別為 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max，正好接續去年的 3 款產品，預計本系列將配備 A13 處理器，搭載改進後的 Taptic Engine 以及新的相機功能。

若以 9 月 10 日為發表日計算，新機的預購時間料為 9 月 13 日進行，9 月 20 日上市銷售。而蘋果通常在新 iPhone 的前兩天，發布 iOS 更新，因此 iOS 13 可能會在 9 月 18 日發表。