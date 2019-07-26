「誤送」非事實？陸媒：聯邦快遞涉嫌滯留逾百件華為包裹

根據《新華社》報導，經中國有關單位調查，聯邦快遞 (FedEx Corp) (FDX-US) 兩度送錯華為包裹，並稱「誤送」一事，與事實不符，且聯邦快遞還涉嫌滯留逾百件與華為有關的包裹。

5 月底，聯邦快遞將 2 個從日本寄往華為中國辦公室的包裹，轉送至美國，事發後，聯邦快遞致歉並稱「誤送」；未料不到 1 個月，聯邦快遞又把 1 個內裝華為手機、從英國寄往美國的包裹退回，理由為「美國政府與華為及中國政府之間的爭議」。

該報導指出，調查期間，有關單位還發現聯邦快遞有其他違法、違規線索；相關部門將秉持客觀、公正原則，繼續依法進行調查。

《新華社》亦透過評論抨擊聯邦快遞，其內容寫道，「作為美國快遞巨頭，聯邦快遞 30 多年前就已進入中國開展業務，應當熟悉中國法律法規，理應具備基本的契約精神；然而，在美國政府今年 5 月將華為公司列入出口管制實體清單後，聯邦快遞一而再、再而三地對華為公司快件做手腳。」

評論稱，上述事件曝光後，「聯邦快遞先是矢口否認，後又承認失誤轉運，但現在調查發現這種說法與事實不符，這不由讓人對其商業誠信打上一個又一個問號，一個嚴重損害用戶合法權益、說話前後矛盾和漏洞百出的聯邦快遞，還值得中國企業與個人信任？」

對於聯邦快遞「誤送」華為相關包裹一事，中國外交部發言人耿爽上月表示，聯邦快遞這麼大一家公司，「理應有個合理解釋」；至於聯邦快遞是否會被列入「不可靠實體清單」，他僅稱不了解，未正面回應。

據悉，北京當局幾乎已完成將聯邦快遞列入「不可靠實體清單」的準備工作，但尚未做出最終決定。