白宮反駁經濟衰退隱憂 美中協議與香港掛勾

儘管全球債市出現大幅波動，美國總統川普和白宮高層官員週日 (18 日) 接連駁斥「由於貿易戰和美債殖利率曲線倒掛，美國可能面臨經濟衰退」的擔憂，並將貿易協議和香港議題掛勾。

川普週日重申貿易戰優勢，稱中國正吃下關稅成本，不認為美國正在經歷經濟衰退。

川普推文重申美國貿易戰優勢。(圖片：翻攝川普推特)

川普表示：「美國做得非常好，美國消費者很富有，我給了他們巨額減稅，而且他們口袋已裝滿了錢。」

川普表示美中持續對話，中國想達成貿易協議，得先人道處理香港議題。

他表示：「相信中國已準備好達成協議，但我還沒準備好... 我希望看到用非常人道的方式解決香港問題，我認為這對貿易協議非常有利。」

美債上週三 (14 日) 釋出訊號，2 年、10 年期美債殖利率一度「倒掛」，暗示經濟衰退即將到來，道瓊指數當日狂瀉 800 餘點。

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線倒掛，殖利率曲線倒掛往往歷來被視為即將到來的經濟衰退的可靠指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現。

據消息人士透露，當時川普向摩根大通、美國銀行與花旗等多家投行致電詢問，美國消費者健康狀況的看法。

多家投行高層回應，美國消費情況良好，但如果美中關係等問題得到解決，其表現可能會更好。

多位白宮高層官員白宮週日發言捍衛川普觀點。白宮經濟顧問庫德洛週日表示：「我認為我們經濟狀況相當不錯。不過，美國 7 月份製造業指數跌至 2009 年 9 月以來最低，因需求相對疲弱且招聘步伐放緩。」

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 反駁殖利率曲線倒掛論，他表示，技術上而言，曲線其實是持平的，這實際代表外資流入美國，拉低長期殖利率，提高債券價格的跡象。

納瓦羅稱：「在這種情況下，平坦的殖利率曲線實際上是川普治理下，經濟非常強勁的結果。」他認為美國經濟將會持續強勁至 2020 年，聯準會 (Fed) 將再度降息。