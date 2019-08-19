適應高齡社會 新加坡計畫2030年調升退休、再就業年齡至65、70歲

新加坡總理李顯龍昨 (18 日) 於 2019 年國慶演說大會 (National Day Rally, NDR) 中表示，2030 年前將分別提高退休年齡及再就業年齡至 65 歲和 70 歲，同時提升高齡勞工的中央公積金率 (CPF)，作為該國走向高齡化社會的必要舉措。

新加坡總理李顯龍表示，會以漸進的方式逐步達成目標。目前新加坡法定退休年齡為 62 歲，2022 年將會提升至 63 歲，最後在 2030 年達到 65 歲的目標。同樣地，再就業年齡將在 3 年內達到 68 歲，並在 2030 年進一步提高至 70 歲。

新加坡總理李顯龍 (圖：AFP)

根據新加坡人力資源部部估算，1960 年 7 月 1 日以後出生的公民將會受益於 2022 年後退休法定年齡的制定計畫。

此外，在中央公積金的部分，李顯龍同時宣布自 2021 年起，將對年齡超過 55 歲的勞工提高公積金率。目前該國 55 歲以下勞工的公積金率為 37%，隨著年齡區段增加逐步遞減：55 至 60 歲勞工為 26%、60 至 65 歲為 16.5%、65 歲以上為 12.5%。

李顯龍表示，如今新加坡人平均壽命已接近 85 歲，在壽命拉長的的情況下，多數老年人寧願繼續工作，政策改變除了能支持年紀較長的勞工繼續工作外，也能助其朝向財務自主邁進。

新加坡人力資源部長 Josephine Teo 曾表示，提高退休年齡能鼓勵勞工提升自我技能，提高再就業年齡則為公司提供更大的彈性，以重新設定工作條件，像是薪水以及工作範圍，來應對業務的不確定性

作為強烈依賴貿易的國家，新加坡政府在面臨全球經濟衰退加劇的風險下，針對國家議題研議相關舉措。談到政策執行可能產生的問題，李顯龍表示，政府同時會幫助企業適應退休、再就業年齡以及公積金率所帶來的變化，企業可以期待政府推出後續的支持計畫。