送錯華為包裹惹毛中國 傳聯邦快遞恐被列入不可靠實體清單

《彭博社》引述知情人士說法，稱聯邦快遞 (FedEx Corp) (FDX-US) 兩度送錯華為包裹，引發北京當局不滿，擬將聯邦快遞列入「不可靠實體清單」。

5 月底，聯邦快遞將 2 個從日本寄往華為中國辦公室的包裹，轉送至美國，事發後，聯邦快遞致歉並稱「誤送」；未料不到 1 個月，聯邦快遞又把 1 個內裝華為手機、從英國寄往美國的包裹退回，理由為「美國政府與華為及中國政府之間的爭議」。

報導稱，北京當局幾乎已完成將聯邦快遞列入「不可靠實體清單」的準備工作，但尚未做出最終決定。

台北時間週二 (25 日) 晚間 9 點 10 分，Investing.com 報價顯示，聯邦快遞盤前股價下跌 0.57%，至 160 美元。

聯邦快遞盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

對於聯邦快遞「誤送」華為相關包裹一事，中國外交部發言人耿爽週一表示，聯邦快遞這麼大一家公司，「理應有個合理解釋」；至於聯邦快遞是否會被列入「不可靠實體清單」，他僅稱不了解，未正面回應。

耿爽認為，美國濫用安全名義，以莫須有的罪名，動用國家力量打壓 1 家中國企業，是問題的根源所在，亦為混亂的始作俑者。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤，美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽，週一與中國國務院副總理劉鶴通了電話，為「川習會」做準備。

中國商務部發布新聞稿證實，賴海哲、梅努欽昨日與劉鶴通電話，依照兩國元首指示，就經貿問題交換意見，雙方同意繼續保持溝通。