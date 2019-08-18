硬脫歐 英國將面臨燃料、食品和藥品短缺

英國泰晤士報今 (18) 指出，根據英國官方的資料顯示，如果英國退出歐盟沒有一個過渡性的協議，英國將面臨燃料、食品和藥品的短缺。

該媒體指出，這份官方資料標有「官方敏感性」的字眼，在非必要的情況下是無法取得閱讀內容的安全許可。而這一份檔案內容非常引人注目，因為它對英國的硬脫歐進行最全面性的評估。

無協議脫歐後，英國與歐盟之間的貿易將按照 WTO 規則進行。以農產品為例，英國肉類出口到歐盟將面臨高達 40% 的關稅，足以讓很多農場破產。同時，邊境通關的延誤可能影響英國國內食品和藥品供應，英國民眾將直接感受到價格上漲。

英國首相辦公室指出高達 85% 利用主要運輸管道的卡車「可能還沒準備好」面對法國海關，這意味著在貨品通關流量改善之前，港口的中斷的情況可能會長達三個月。

英國政府認為，利用北愛爾蘭省和愛爾蘭共和國之間的邊界雖能暫時避免大規模檢查流程，但這並不是長久之計。



英國正走向國內的憲政危機，並面臨與歐盟攤牌的關鍵期，英國首相強生 (Boris Johnson) 指出，英國將在 10 月 31 日無協議脫歐，除非歐盟同意重新協商脫歐條件。

過去 3 年多來，「英國脫歐」一直是歐盟主要議題，而歐盟不斷拒絕與英國重談退場機制。強生前任首相梅伊去年 11 月和歐盟達成的退出協議，當中包含「愛爾蘭邊境保障措施」。

此外，英國首相強生本周將出席於法國舉辦的 G7 會議 (8 月 24～26 日)，在會議前強生將先行拜會各國領袖。

(圖片: AFP)

強生將向法國總統馬克宏與德國總理梅克爾表態，指稱英國國會無法阻止英國脫歐，若想避免英國硬脫歐，就得重新協議。

對於反對硬脫歐的人來說，英國曾經是西方最穩定的民主國家之一，硬脫歐將是一場災難。他們表示，無協議離開將有損全球經濟成長，在金融市場上掀起波瀾，並削弱倫敦作為全球金融中心的地位。

而支持英國脫歐的一方則表示，硬脫歐可能會造成短期衝擊，但歐盟正進行的如一體化實驗，將使歐洲經濟落後於中國和美國。而英國一旦脫離這體系，從長遠來看，經濟將蓬勃發展。