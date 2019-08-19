將續簽臨時許可？川普闢謠：根本就不想跟華為做生意

在美國商務部對華為禁令「90 天寬限期」於週一 (19 日) 到期的前夕，多家外媒表示，美國商務部將續發華為臨時許可證，延長禁購寬限期 90 天，但美國總統川普卻反駁報導的真實性。

據《華爾街日報》、《路透社》週日 (18 日) 引述消息人士透露，預計美國商務部將續簽對華為 (HuaWei) 90 天的「臨時寬限」許可，而延長華為寬限許可的舉措，意味華為可以繼續從美國供應商採購產品。

川普隨後反駁這些報導：「我很驚訝今天的報導稱，美國對與華為做生意抱持開放，實際上，我們是對 "不與他們做生意" 抱持開放態度，所以我不知道是誰透露這些消息。」

川普向外媒表示，美方正考慮與華為完全停止業務往來。

他稱：「我根本就不想跟華為做生意，因為這對國家安全造成威脅，我們看看會發生什麼？我明天就會做出決定！」

川普再次強調，基於國安根本就不想跟華為做生意。(圖片：AFP)

週三 (7 日) 川普政府發布一項臨時規定，禁止美政府機關直接從華為等五家陸企購買電信、影視監控設備或服務，包含，華為、中興通訊，海能達通信、海康威視數字技術和大華科技。

川普政府已頒布臨時法令，全面阻隔「美國政府機關」向華為購買設備與服務，而「美國企業」向華為出售產品的供貨許可證也即將到期，預計美東時間週一 (19 日) 美國商務部將會做出是否延長華為臨時許可證的決定。