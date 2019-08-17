貴金屬盤後－貿易戰衝擊美消費力 避險買盤勢漲 金價連續三週上揚  

週五 (16 日) 金價走低，從前日創下的 6 年新高位下跌，不過美中貿易戰、殖利率倒掛、全球經濟衰退、香港政治局勢等不確定性，使得貴金屬仍是避險資產首選，連續三週維持上行走勢。

美中貿易戰越演越烈，加上本週 10 年期美債殖利率減 2 年期利差正式「倒掛」，創下 2007 年來首見，市場對全球經濟成長的擔憂已更深一層，導致市場資金快速湧入債市和貴金屬避險天堂。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 7.4 美元，或 0.5%，金價以每盎司 1523.8 美元作收。金價週四 (15 日) 成交價創下 2013 年 4 月 11 日來最高水平。

不過分析師表示，由於債券和貴金屬等避險資產買盤已達極端值，黃金極可能在短期暫停漲勢。根據 FactSet Data 的數據顯示，本周金價本週累計上漲 1%，至 8 月份已上漲 6%。

9 月交割的白銀下跌 1.3 美分，或 0.75%，收於每盎司 17.09 美元。

美國週五 (16 日) 公佈的 8 月消費者信心指數從上個月的 98.4 降至 92.1，低於市場預期的 97，不利於避險金屬上行。市場經濟學者擔憂，美國消費者信心以走下坡，意味著消費力開始真正受到美中貿易戰衝擊。

同時，美國 7 月份新屋開工數也下降 4%，經季節性調整後的年率為 119 萬套，但建築許可上升 8.4% 至 134 萬套。

分析師看法

分析師 Christopher Louney 表示聯準會 (Fed) 已經在這段時間屯了一定的黃金儲備量，而且政府機構也一直支持貴金屬。Louney 認為今年政府機構的黃金持有量應超過 500 噸的平均值。

根據世界黃金協會 (World Gold Council) 釋出的報告顯示，貿易戰的擔憂和不確定國際政治情勢，使得某些地區的黃金需求更加迫切，不過全球大多數央行都希望在明年持有等量或更多的黃金。

美銀美林證券表示，貨幣當局可能會加強近期的黃金買盤，不僅僅是出於避險目的，還包括去美元化和投資組合多元化。

華爾街分析師認為，低於 5% 的黃金配置，是最佳保守風險投資組合的回報率，估計的央行黃金持有量低於 12% 門檻。

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 9.8 美元，或 1.16%，至每盎司 851.8 美元；9 月鈀金上漲 2.6 美元，或 0.18%，至每盎司 1441.2 美元。