黃金的「強勁暗流」讓分析師相信遲早會站上每盎司2000美元

過去幾個月來黃金受益於一系列支撐因素，部分多頭現在認為貴金屬價格將攀升至每盎司 2000 美元的歷史新高。

然而，這需要更多的利多才能實現這個目標，而且這波反彈能維持多久仍然不確定。

《Gold Newsletter》編輯 Brien Lundin 表示，「對黃金的需求一直是種強勁的暗流。」「即使中國貿易爭端等短期因素可能反覆刺激金價，長期投資人仍相信貨幣貶值和其他地緣政治因素將繼續影響市場。」

根據 FactSet 的數據，12 月交割的黃金期貨週四 (15 日) 上漲 3.40 美元或 0.2%，收於每盎司 1531.20 美元，是 2013 年 4 月以來最活躍合約的最高價。2011 年 8 月 22 日黃金期貨價格曾創下歷史新高的 1891.90 美元，當時價格盤中曾觸及接近 1918 美元的價位。

由於最近 2 年期和 10 年期國債殖利率的殖利率曲線倒掛，全球經濟數據疲弱，以及聯準會 (Fed) 自 2008 年以來的首次降息，引發了對可能出現的經濟衰退的擔憂，更增加了黃金作為避風港的吸引力。

但私人商業銀行 Forbes & Manhattan CEO Stan Bharti 並不認為黃金是由於短期市場擔憂而走高，而是未來很長一段時間的走勢。

Bharti 說，在 2003-2004 期間之後，「硬資產需求增加，因為『聰明錢』的目光由股票轉至黃金以保護自己，」然後在「過去的 8 到 10 年裡，股市牛氣沖天，大家生活在低利率的環境中。這對通貨膨脹而言是危險的。」

鑑於這一背景，他預計到明年年底時黃金價格將達到 2000 美元。這將成為 Comex 期貨的紀錄。就近期而言，Bharti 預計下季黃金價格將從 1480 美元上漲至 1600 美元。

Lundin 也同意黃金價格還有再更高的可能。他說，黃金價格達到每盎司 1800 美元甚至 2000 美元「幾乎可以肯定，只要有足夠的時間」。

他補充說，隨著任何跡象顯示聯準會 (Fed) 將重返量化寬鬆，黃金漲勢將會加速。央行買進大規模資產以幫助刺激經濟和增加資本市場流動性的量化寬鬆政策 (QE)，也將支持黃金。此舉可能會對美元造成壓力並可能導致通貨膨脹，儘管經過過去幾輪 QE，各國央行仍苦於應對頑固的低通膨。黃金通常被視為對沖通膨的手段。

然而，貴金屬零售商 Metals.com 資深副總裁兼分析師 Deric Scott 指出，在預估黃金的升勢之際，市場可能也需注意「美元貶值以應對人民幣貶值」。

他說，其他可能顯著提振黃金價格的因素將是「與當前事件相關的地緣政治風險加劇，例如伊朗、香港或其他特定國家採取的一些無法預見但不讓人意外的事件」。無論如何，「雖然時間長久仍有待商榷，但黃金無可避免地一定會上漲至 1800 美元或 2000 美元。」

與此同時，《路透》本週發表的一份報導顯示，中國自 5 月以來限制進口黃金對黃金價格幾乎沒有任何影響。報導指出，隨著經濟放緩，中國可能會試圖遏制美元外流並幫助強化人民幣匯率。

報導引述消息來源說，曾是全球最大黃金進口國的中國，與去年相比，黃金進口量減少了約 300 至 500 噸。報導指稱，去年中國進口了約 1500 公噸黃金，約佔全球總供應量的三分之一。

Lundin 說，「如果這是真的，這將是黃金市場的一個重要問題，」「如果這是一項持續下去的嚴格禁令，我看不出它怎不會對全球流動造成影響。」

即便如此，他說，「好消息是投資人的需求是全球性的飆升，因此這種發展似乎更有可能只會減緩黃金漲勢而不是停止。」

不過，Scott 認為，中國的動作可能會推動黃金價格下測 1463 美元至 1485 美元的低點，並且「這將被視為一個巨大的買入機會」。