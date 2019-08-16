太依賴全球經濟 高盛下調亞洲四小龍全年成長預期

世界經濟的成長與全球化，在 1980 及 1990 年代帶來了「亞洲四小龍」的成長，但隨著全球經濟放緩、美中貿易戰轉劇，曾經的最大優勢如今已變為缺點。

據《彭博》報導，高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 在最新報告中，同時下調了亞洲四小龍的成長預期。以 Andrew Tilton 為首的高盛經濟學家表示，這 4 個經濟體都靠著更廣泛的全球化背景，以及亞太地區經濟的快速發展受益，但也正因這個特徵，特別容易受近期全球經濟成長放緩的衝擊。

高盛認為，儘管美中關稅戰之下，一些經濟體可以受惠於供應鏈遷出中國，以及轉單的影響。但這一部分最大的受惠者，還是可以透過陸路連接中國的東南亞國家，例如越南，而非這些「小龍」 。

(圖表取自彭博)

以下是高盛對四小龍的主要看法：

香港：高盛預計，香港第 3 季 GDP 將為年減 0.5%，而非先前預測的成長 2.1%。而全年的表現，也會由先前預估的 1.5%，減至 0.2%。香港除了受到疲弱的全球增長和貿易環境等，來自外部的打擊外，持續的政治抗議活動也影響了境內需求。

新加坡：高盛同樣大幅下修新加坡的成長預期，第 3 季由原先預期的成長 1.1%，下調為零成長，全年則由 1.1% 的成長，減至 0.4% 成長。高盛預期，為因應貿易局勢變化，新加坡金融管理局在 10 月會議上，可能會主要貨幣政策工具匯率波幅，由每年的 1% 降至 0.5%，然後在 2020 年 4 月，再降至 0%。

南韓：高盛認為，南韓 2019 年全年經濟成長，將由 2.2% 減至 1.9%，第 3 季由 2.5% 調降為 2.1%。南韓已經先在 7 月份降息，以回應經濟挑戰，高盛預計今年還會再下調 1 碼，預估時間為 10 月。

台灣：高盛將台灣 2019 全年的經濟成長預估，由 2.4% 下調至 2.3%，雖然美國減少由中國進口，增加來自台灣的商品，但貿易戰仍會帶來打擊，從而抵銷這部分所獲得的經濟好處。

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