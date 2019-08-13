〈香港反送中惡化〉亞洲金融中心地位岌岌可危 一文看完五大重點

香港「反送中」示威抗議持續 2 個多月，衝突不斷升溫，不僅港股表現低迷，市值蒸發 15.7 兆元，觀光與零售業績一落千丈，甚至連亞洲金融中心的地位也岌岌可危。《鉅亨網》整理出五大重點讓讀者一文看懂。

外資急撤 港股蒸發 15.7 兆元

6 月 9 日反送中遊行後，直到現在，幾乎每周末都有示威抗議活動，一開始港股還沒反應，6 月 10 日不跌反升來到 27000 點，但隨著衝突一再升高，直到今天收在 25281 點，續創 7 個月來新低，恆生指數目前已蒸發近 5000 億美元 (約新台幣 15.7 兆元)。

中國投資者最近持續買入港股，數據顯示，中資已連續 17 天增持，但仍趕不上資金流出的速度。美國商會示警，香港示威活動將造成嚴重後果，包括收益損失、供應鏈中斷、擱置投資等結果。

富豪出逃 星國成最佳避風港

香港銀行的財富管理業務，則是出現富豪資產已有移動現象，隨著富豪把港幣資產一步步換成美元挪走，港幣庫存不斷短少，流動性轉差。

外資擔心香港未來金融業的地位是否穩固，部分機構原本赴香港 IPO 的計畫也陸續取消。根據外媒報導，大量資金撤離香港轉往新加坡、倫敦、紐約及其他城市，其中新加坡因政治穩定、語言、地域優勢等成為最佳避風港。

購物天堂破滅 觀光零售蒙塵

香港素有購物天堂之稱，7、8 月暑假更是零售業旺季，但反送中示威抗議影響，7 月旅客數大減，超過 20 國對香港發出旅遊警示，甚至 12 日示威擴大造成機場癱瘓。

從國際飯店連鎖業者、航空公司到精品品牌等許多跨國企業，營運都承受巨大的壓力。國泰航空表示，客流量受到衝擊，入境香港的訂位數字與去年同期相比出現雙位數下滑，股價跌破 10 年低點。

隨著觀光人數銳減，迪士尼集團也表示，抗爭活動大幅影響業務，預期本季的財報就可感受到衝擊。

Jack Wills、SPAO 等國際服飾品牌全面撤離香港，凡賽斯（Versace）與 Coach 也因為 T 恤設計被捲入香港政治紛亂，時尚品牌 Prada、Cartier 同樣表示銷售額受抗爭影響而下滑。

香港商界預估，全年零售業營業額將下跌 10%，其中以珠寶、鐘錶等跌幅最嚴重，恐年減 15% 以上。

經濟下行壓力大 四小龍之末

香港經濟正面臨嚴峻挑戰及下行壓力，今年第 2 季 GDP 季減 0.3%，創 10 年新低水準，出口、投資、零售全都衰退，多家機構預測，Q3、Q4 GDP 恐出現負成長，新加坡星展集團甚至將全年砍至 0%，恐名列四小龍之末。

美中貿易爭端加上示威陰霾揮之不去，香港 7 月採購經理人指數 (PMI) 降至 2009 年 3 月以來的最低點，房地產交易也較去年同期下跌 35%，外界悲觀預期，香港將會陷入衰退，甚至亞洲金融中心地位將不保。

台金融業在港曝險破兆元

金管會統計截至 6 月底，我國金融三業在港曝險金額已經破兆元，但目前回報營運皆正常。由於台灣金融業在香港獲利，一直遙遙領先其他海外據點，因此業者也相當緊張反送中示威情形。

香港群眾傳近期將發動銀行大擠兌，金管會主委顧立雄指出，在香港的銀行主要參與聯貸案，非以消金為主，就算有子行，民眾仍以當地銀行為主，台灣的銀行並不是主要目標。

金融時報與美聯社等外媒評論指出，若香港喪失自由度，或北京採取任何軍事干預行動，將動搖香港國際金融中心的地位，影響非同小可，金管會必須提早因應做好相關準備。