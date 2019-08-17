彭博：川普支持對台軍售F-16戰機 恐在9/1貿易協商當口惹怒北京

《彭博社》報導，川普政府已發出非正式通知告知美國國會，白宮支持向台灣出售 F-16 戰機的潛在交易，市場人士解析，白宮支持向台灣出售 F-16，可能會在美中貿易談判的關鍵時刻激怒北京。

據二位相關人士透露，美國國務院已非正式方式，通知參、眾兩院幾個關鍵委員會，表示支持對台灣出售 66 架、價值約 80 億美元的 F-16 戰鬥機；而根據美國法律，國會有 30 天時間決定是否阻止這筆交易，不過美國政界人士認為，美國國會不太可能加以阻攔。

F-16 戰機 圖片：AFP

《彭博社》指出，事實上美國為了避免惹怒北京，已超過 25 年未向台灣出售先進戰機，上一回美國對台出售先進戰機，是在 1992 年的老布希 (George Bush) 任內對台出售 150 架 F-16 戰機；歐巴馬政府雖在 2011 年同意升級台灣現有戰機，但並未同意對台出售新型噴射戰機。

據了解，若最終美方同意這次的對台軍售案，估計將涉及 66 架由洛克希德馬丁 (LMT-US) 生產的 F-16 戰機，而這將是美國多年來最大宗的對台軍售案。

《彭博社》報導，目前尚不清楚美國政府是否將此次對台軍售案，作為與中國貿易談判的籌碼，或者只是美國對台灣當局的額外支持，

而由於中國長期以來一直抗議美國向台灣出售武器，國際政經觀察家認為，白宮支持向台灣出售 F-16，確實有可能在美中貿易談判的關鍵時刻，激怒北京。

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