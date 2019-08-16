橋水達里歐：明年大選前 美國有40%機率經歷經濟衰退

全球最大避險基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，美國經濟形勢正在惡化，在 2020 年總統大選之前，美國有 40% 的機會歷經濟衰退。

達里歐週五 (16 日) 在新加坡接受《CNBC》訪問時說，衰退總是不可避免的，唯一的問題是「什麼時間」發生。他表示，在未來的 2 年內，或者說在明年大選之前，經濟衰退的機率大概是 40%。

美國 2 年 / 10 年期公債殖利率在週三出現倒掛，引發針對經濟衰退的一連串憂心，過去，債券長短天期殖利率曲線倒掛，一直被視為可靠的領先指標。

如今在美中貿易戰背景下，許多商業投資因不確定性而回撤，又發生殖利率曲線倒掛，更添增危機感。不僅如此，全球一些向來穩健的經濟體，如歐洲的德國及亞洲的新加坡，在最新一季數據，都見到經濟成長萎縮。

更多的貨幣戰爭

達里歐表示，全球經濟成長放緩，會促使聯準會在內的全球央行，均採取進一步寬鬆的貨幣政策。但在經濟周期的後期，降息不見得能夠有效刺激經濟。

他說，如果出現這種情況，世界各地的經濟體還可能透過進一步貨幣貶值，以提振經濟。貶值會讓出口貨品相對便宜，在某些情況下，有利於金融市場。

他表示，無論是透過明顯的直接干預，或是採取貨幣政策促使這種狀況出現，都會希望讓自身的貨幣貶值。

達里歐說：「所以，我認為我們正在進入一個環境，​​在未來 3 年內，你會看到更多的貨幣戰爭。」