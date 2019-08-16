科技部推科技突圍專案 投入千萬助漸凍症病友智慧溝通

科技部今 (16) 日舉辦科技突圍成果發表會，去年 9 月啟動的漸凍症病友智慧溝通系統專案，迄今有 5 位病友使用測試，準確率已達 85%，科技部長陳良基表示，未來還有 2 項計畫持續進行中，將朝弱勢族群、偏鄉資源輔助，至今共投入約 3000 萬元資金。

陳良基表示，去年 9 月開始推動科技突圍的實驗專案計畫，希望透過政府的輔助與媒合，促使科技進一步協助社會進步，今年也從 30-40 件申請案件中，挑選 2 項計畫來協助執行，加上今日發表成果的第 1 案，目前共計輔助 3 個專案，而每案也會依實際需求，投入 800-1000 萬元的資金、資源輔助，至今投入約 3000 萬，希望扮演團隊與企業之間的媒合角色。

陳良基進一步表示，科技部推動科技突圍計畫，屬於實驗專案，希望藉由科技協助社會不斷地突破進步，去年 9 月啟動第 1 案「漸凍症病友智慧溝通系統」專案，瞄準智慧醫療輔助，由北科大副研發長劉益宏教授結合北科大工程、實踐工業設計、台北榮總復健醫學部等跨領域研究團隊，針對中後期漸凍症病患，開發全球第 1 個智慧溝通系統。

而今也進行傳承儀式，第 1 案「漸凍症病友智慧溝通系統」專案將尋找外部企業持支持拓展，而接下來啟動的計畫則瞄準「身心障礙者友善搭公車需求」及「偏鄉早療跨領域專業整合平台」等弱勢族群、偏鄉資源輔助。

北科大副研發長劉益宏表示，科技運用關鍵在於後期整合，研發團隊透過與實踐、北醫合作，研發共計 6 個子計畫包含腦機介面、智慧眼控、腦波感測電擊帽、語音合成技術、人因工程設計、醫學醫床評估，協助漸凍症病友與外界溝通，透過腦波感測、讓病友的語音重現，是全球第 1 個針對後期漸凍症病友所設計的智慧溝通系統，目前有 5 位病友測試，準確率已達 85%。

劉益宏也透露，目前有國際知名大廠，正積極洽談後續合作開發的可能性，最快今年 9 月就會有所進展。