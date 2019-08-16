盤前財經大事搶先讀2019年8月16日

今日操盤前瞻

美國 8 月消費者信心指數

新加坡 7 月非石油國內出口

法說會：華夏、聲寶、勤誠、永豐餘

除權息：德微、晟德、協易機

貿易戰有曙光？川普：已與習近平安排通話、2 人很快再討論貿易問題

美國總統川普 (Donald Trump) 週四 (15 日) 表示，他與中國國家主席習近平已經安排好了一次通話，兩人很快會再次討論「貿易問題」。川普在記者會上說道：「中國應該會願意做點什麼。」 閱讀全文...

香港衝突升溫 空軍再次狙擊港幣「聯繫匯率制度」崩壞

在香港抗議衝突升溫以及人民幣貶值的帶動下，選擇權市場交易員正在暗中擴大放空港幣力道，空軍們再次出手狙擊「聯繫匯率制度」崩壞。港幣與美元自 1983 年起實行「聯繫匯率制度」，以 7.80 港幣兌 1 美元的匯價掛鉤美元，並以強方兌換保證 7.75 為匯率上限、弱方兌換保證 7.85 為匯率下限。閱讀全文...

聯發科攜手美電信商 T-Mobile 完成全球首次 5G 獨立組網連網通話

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 與美國電信運營商 T-Mobile(TM-US) 昨 (15) 日宣布，在多家國際級廠商共同測試下，成功實現全球首次 5G 獨立組網 (SA) 的連網通話，為 5G 生態建設建立關鍵里程碑。閱讀全文...

面板雙虎股價落底訊號現？ 外資連 20 賣群創後轉買超逾 9000 張

受整體面板市場供過於求、價格不見起色影響，外資近 20 個交易日幾乎天天調節友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，讓面板雙虎股價持續破底，但外資今 (15) 日在連續 20 日賣超群創後，轉買超 9 千多張，不過仍持續調節友達，是否出現落底訊號，值得留意。閱讀全文...

國泰金啟動史上第二次現金增資 總額擬 200 億元 每股暫定 27-41 元

國泰金 (2882-TW) 昨 (15) 日公告將辦理現金增資，暫定發行總數為上限 10 億股，現增發行價格每股暫定 27 元~ 41 元，暫定發行總金額為 200 億元，實際發行價格將俟本案申報生效後授權董事長訂定之，依照程序季最快年底前完成，而這也是國泰金史上第二次現金增資案。閱讀全文...