不愛美國？蘋果：為國內帶來240萬個工作機會！

美國蘋果 (AAPL-US)15 日在官網上公布消息，提到該公司在美國國內，共提供了 240 萬個直接或間接的工作機會。比起 2017 年 200 萬人的估算規模，增加了 20%。

(圖片：Investing.com)

根據蘋果公司說法，直接雇用的員工人數，從 2 年半前的 8 萬人增加到了 9 萬人。然而，有超過半數以上的增加人數，其實都是來自蘋果的供應商，像是在美國國內從事製造生產的，半導體晶片大廠博通 (AVGO-US) 等相關企業，或是致力於蘋果產品相關 APP 開發的第三方軟體研發公司。

公布在蘋果官網的資訊指出，與該公司相關的工作職位達 190 萬個，較上回的推估人數高出了 32.5 萬個。

不過蘋果公司並未提到他們使用何種計算方式。間接雇用的數據，會因所採用的分析方法而出現極大差異。

蘋果表示、該公司為美國帶來 240 萬個工作機會！(圖片：AFP)

由於蘋果公司的產品，多半都在中國進行組裝，美國總統川普等人，也多次為此公開的批評蘋果。

在 2018 年 12 月時，蘋果公司宣布斥資 10 億美元，要在美國德州的北奧斯汀 (North Austin)，建立一個占地 133 英畝的新園區。而在這個新園區裡，可望能容納 1.5 萬名員工。

目前蘋果公司在全美的直接雇用員工人數達 9 萬人，計畫在 2023 年前，要再增加 2 萬個新的直接雇用機會。此外，該公司還計畫將花費在美國供應商的費用，由 2018 年的 600 億美元，在 2023 年前拉高至 3500 億美元。