〈財報〉應材：記憶體晶片需待2020年回彈 盤後股價跌

半導體資本設備供應廠應用材料 (AMAT-US)，週四 (15 日) 公布了最新一季財報，擊敗市場預期，不過應用材料認為，這波記憶體晶片市場疲軟的景氣，尚未觸及谷底，因此不太可能會在今年以前復甦，預計將在 2020 年回彈。

應用材料股價盤後下跌 0.34%，落在每股 47 美元。

應用材料股價走勢 (圖片: Investing)

應用材料季度財報一向是半導體市場指標，該晶片設備廠卻表示，與去年同期相比，第三季度記憶體晶片出貨量反而更低。

財報關鍵數據

營收：年減 14% 至 35.6 億美元，高於 Refinitiv 預期的 35.2 億美元

淨利：5.71 億美元，vs 去年的 10.2 億美元

EPS：61 美分 vs. 1.01 美元

調整後純益：每股 0.74 美元，優於分析師預期的 0.7 美元

美中貿易戰也持續壓制著半導體市場成長，應用材料表示此季度中國的銷售額下降 32% 至 11.2 億美元，僅佔整體收入的 31%。在去年同期，該國占總收入的 39%。

該公司最大營收來源的半導體系統部門，整體營收下滑 11.8% 到 22.7 億美元，不過擊敗市場預期的 21.7 億美元。

執行長 Gary Dickerson 認為，明年應該會先看到 NAND 先恢復景氣，接著是 DRAM，公司首席財務長 Dan Durn 則表示「今年晶片市場不太可能恢復需求，明年才會反彈」。

累計今年應用材料股價共上漲了 44%。

而數據中心部分，5G 手機和人工智慧 (AI) 設備的記憶體晶片需求日益增加，上月初應用材料傳出計劃以近 23 億美元的價格，從全球投資公司 KKR 收購國際電氣 (Kokusai Electric)，以擴大應用材料的多元產品陣容。