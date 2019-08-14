iPhone逃過關稅劫 但蘋果這些產品未能倖免

週二 (13 日) 美國貿易代表署 (USTR) 公告，將推遲開徵原定 9 月 1 日起生效的部分產品關稅，其中包含手機、筆電等產品，蘋果 Mac、iPhone 和 iPad 產品暫時逃過關稅劫，但蘋果部分產品卻未能倖免。

美中兩國週二傳出好消息，雙方貿易代表舉行電話會議後，美國貿易代表署 (USTR) 公告，原訂於 9 月 1 日針對 3000 億美元中輸美關稅清單課以 10% 稅率的商品中，已將手機、筆電等產品延遲至 12 月 15 日再課以關稅。

據美國貿易代表署公告推斷，針對健身追蹤器、智慧揚聲器、藍牙耳機、智慧型手表和相關設備，目前沒有任何供應商豁免，蘋果也不例外，將於 9 月 1 日起如期開徵。

蘋果 Mac、iPhone 和 iPad 產品暫時不受到新關稅的影響，但「可穿戴設備，家用和配件」卻難逃過一劫，包括蘋果 AirPods 無線耳機、Beats、 HomePod 揚聲器 。

蘋果的「可穿戴設備，家用和配件」卻難逃過關稅劫。(圖片：AFP)

此前，摩根大通分析師預計，蘋果將自行吸收關稅成本，而不是將更高的價格轉嫁給消費者。

然而，隨著智慧型手機全面放緩，iPhone 營收占比年年下滑，蘋果已將重心轉向服務營收、可穿戴設備，家用和配件的收入。

蘋果 (AAPL-US) 在 7 月 31 日公布第 3 季 (2019 年 4 月至 6 月) 財報，其執行長庫克表示：「受服務類營收破紀錄、可穿戴設備數量加速增長、產品銷量顯著攀升等的推動，使得這個季度成為我們有史以來業績最好的一個季度。」

市場觀察，受到即將開徵新關稅的影響，蘋果是否在本季與購物旺季取得預估的好成績仍有待商榷。