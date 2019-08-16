哪有經濟衰退？美消費支出數據如此強勁！

美國殖利率曲線可能示意了經濟衰退，但美國消費者支出的數據卻顯示，美國經濟仍然強勁運轉中。

美國商務部週四公佈的數據顯示，6 月至 7 月經季節性調整後，整體消費者支出 (不含汽油）上升 0.6%，這是一年來最大單月成長幅度。5 月至 7 月一季，平均支出較前一季上升 1.8%。自開年以來，不含汽油的消費支出較去年 1-7 月增加約 3.3%。

若將消費者於汽車和零件商店、建築材料和供應商店以及家具店的支出金額扣除後，該數據看起來更強勁。經過開年意外疲弱後，現在核心零售消費 (未經通膨調整) 正以 1992 年以來最快速度成長。

2018 年 7 月至 2019 年 2 月這段期間令人擔憂的消費支出成長停滯期已經結束，消費力道又返回先前趨勢。

主要疲弱點聚焦在非核心類別，自去年秋季以降，在汽車和零件商店的消費支出基本持平，而家具、建築供應商店同期消費支出下降約 6%。

由於後兩者主要是由住房市場狀況來帶動，因此住房市場自 2018 年起處於低迷，該類別下滑也很合理，但住房市場已因應抵押貸款利率大幅下降而開始復甦。令人欣慰的是，消費者在家具商店和建築供應商店的支出似乎已經在 7 月觸底。

目前為止，該數據顯示美國消費支出健康，而沒有經濟將衰退的氣息。8 月的數據將於下個月 13 日公布。