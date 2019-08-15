台灣逾20年來的首份平衡預算書 讓公債交易員開心不起來

台灣總統大選前夕，執政的民進黨強打政績牌，主張財政紀律嚴謹，不讓人民增加負債，並且端出 1999 年來首次收支平衡的預算書。這樁看似有利人民的美事，卻讓債市交易員頭很疼。

台灣行政院周四公佈 2020 年度歲出及歲入均提高至 2.1 兆元台幣，由於明年一般總預算編列收支平衡、不需要額外舉借來支應開銷，只剩下特別預算以及每年例行的舉新還舊仍需由政府融資因應，以明年公債到期量較大來看，公債發行量的確有機會增加，但相較過去 20 年來的「赤字預算」時代的籌資需求，發行量恐怕仍顯保守。

元大證券資深債市交易員 Tobby Lin 認為，平衡預算的編列讓交易員進一步確認明年發債籌碼不多，預估公債發行餘額將持平在 5.4 兆元台幣左右，而隨著台灣 10 年期公債殖利率已突破歷史低點，交易員仍將在很小的利差裡配置公債，「錢會愈來愈難賺」。

他同時指出，明年到期的老券票面利率相對較高，到期後再投資目前以較低利率發行的公債，風險變高，到期量愈多的交易員將愈痛苦。

台灣公債的發行量這幾年逐步下滑，2018 年全年發行 3473 億元台幣，當時創下 19 年來的最低發行量；而據今年公布至第三季的發債計劃，合計前三季將發行 3100 億元，加計尚未公布的第四季發債量，今年有機會自去年的谷底反彈，但也難明顯增加。就實際決算來看，台灣中央政府在 2017 年及 2018 年已有財政賸餘。

台灣主計總處主計長朱澤民今日在記者會上指出，自民進黨 2016 年執政以來，預算編列即採歲出成長率低於歲入成長率，以及債務成長率低於 GDP 成長率兩個原則，因此財政嚴謹，得以編出平衡預算；然而他也強調，透過舉新還舊及特別預算缺口，仍需適當發行公債，以避免債券市場萎縮。

台灣 10 年期公債周四隨著隔夜美國公債大漲強勢表態，盤初一度創下歷史最低 0.620%，收盤跌 1.45 基點報 0.626%，亦創歷史收盤低位。

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