22年來首見平衡！明年度總預算歲入歲出雙破2.1兆

行政院會今 (15) 日拍板通過 2020 年度總預算案，明年度歲出與歲入預算皆首度突破 2.1 兆元，將在 8 月底前送立法院審議。主計總處表示，歲入歲出無差短，是自 1999 年度以來，睽違 22 年再次達到平衡。

根據主計總處資料，歲入共編列 2 兆 1022 億元，較 2019 年度預算 1 兆 9924 億元，增加 1098 億元，約增 5.5%；歲出編列 2 兆 1022 億元，較 2019 年度 1 兆 9980 億元，增加 1042 億元，增幅 5.2%，歲入成長率高於歲出成長率。

明年度歲出各項政事支出中，以社會福利支出編列 5245 億元最多，占 24.9%；其次是教育科學文化支出編列 4282 億元，占 20.4%；國防支出編列 3435 億元，占 16.4%，位居第 3 位；經濟發展支出編列 2524 億元，占 12%，排名第 4。

歲入的部分，主要是增列稅課收入 325 億元、國家發展基金繳庫數 73 億元、地方建設基金裁撤繳庫數 198 億元，以及新增 5G 行動寬頻業務釋照收入 400 億元。

而攸關能源政策的再生能源經費，明年度編列 3 億元，但加計前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算 2020 年度編列數 2 億元、營業及非營業特種基金編列數 460 億元，合共 465 億元，較今年度相同基礎增加 172 億元，約增 58.7%。

另外，外界相當關注的 5G 釋照頻譜拍賣國庫進帳的預算編列，通傳會原本匡列 150 億元，主計總處要求提高為 350 億元，最後拍板加碼至 400 億元。

行政院長蘇貞昌表示，近 2 年總決算連續產生歲入歲出有賸餘，去年度的賸餘甚至達到 1109 億元，即便明年度總預算的歲入、歲出規模略有成長，但仍是 22 年來再次總預算案歲入歲出編列達到平衡。

蘇貞昌指示，請各部會首長務必掌握各項重點施政目標，熟稔所轄部會編列的各項計畫及預算內容，對外清楚論述說明，並主動與立法院朝野各黨團及委員進行溝通，以避免預算遭刪減、凍結，影響明年度各項施政的推動。