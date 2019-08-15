境外資金匯回專法上路 投資規則出爐 准買8大金融商品

配合境外資金匯回專法今 (15) 日正式上路，金管會也明定自境外匯回稅後資金的 25%，可投資的金融商品有 8 大項目，包括股票、債券、基金及保單等，其中，購買保單最多額度為資金的 3%，且僅限保障型及高齡化保單，不過原規定的「定期人壽保險(不含生存保險金)」，放寬納入符合一定保障比例的終身人壽保險。

為吸引海外高達 10 兆元的資金回流，「境外資金匯回專法」今天正式上路，以租稅優惠為誘因，專法上路後第一年將資金匯回稅率由目前的 20% 降為 8%，第二年匯回稅率為 10%，匯回的資金若進行實質投資，尚可再申請退還 5 成稅款，也就是稅率再砍半，等於最終匯回的稅率可以因為實質投資第一年降至 4%、第二年降至 5%。

而為鼓勵進行實質投資，該專法允許匯回稅後資金的 25% 可進行金融財務性投資，金管會今天也公布「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」。

對於個人或營利事業自境外匯回存入外匯存款專戶的資金，可以提取並存入信託專戶及證券全權委託專戶，從事金融投資。

至於可以投資的金融商品範圍，據金管會規定，個人或營利事業自境外匯回稅後資金的 25%，可投資金融產品共 8 大項，包括：債券（含政府債券、公募公司債、金融債、國際債券）、股票（含上市、上櫃、興櫃）、投信基金、期貨 ETF、指數投資證券（ETN）、上市櫃認售權證、期貨或選擇權交易、保障型及高齡化保險商品。

金管會表示，在國內保險商品範圍部分，為提升個人自身保險保障，以及因應高齡化社會所衍生的各項老年經濟安全，境外匯回資金若要投保買保單，僅以保障型保險及高齡化保險商品為限，不過因為法規預告期間有外界給予不同建議，因此決議原規定的「定期人壽保險 (不含生存保險金)」，放寬納入符合一定保障比例的終身人壽保險。

而且若購買保險商品，必須在個人匯回稅後資金 3% 內投保，因台商匯回的資金進行金融投資的上限為 25%，若買了 3% 保單，其餘金融商品投資額度就剩下 22%。

金管會進一步指出，其餘金融投資範圍，考量本案主要是引導資金回臺從事實質產業的投資，且金融投資額度設有 25% 上限，故金管會規劃金融投資範圍以國內有價證券為主，並鼓勵長期投資，投資標的以流動性佳、集中市場交易、且具公募性質為原則，另投資於債券部分，包括附買回交易。

金管會也明定資金運用於有價證券的分散比率，包括：持股不得超過被投資公司股份的 10%、投資單一公司的股票及債券不得超過 20% 等。

另外，匯回資金不得從事信用交易，不得出借或借入有價證券，不得投資槓桿或反向的 ETF 或 ETN，亦不得做為質借或擔保標的，且國內保險商品不得辦理保單借款。

金管會還明定，匯回資金屆滿年限分年取回，金融投資的資金，應自其存入外匯存款專戶日起算，屆滿 5 年、6 年分別得取回三分之一，要等到屆滿 7 年才可以全部取回；另外，資金如果未從事實質投資及金融投資者，也是要一上前述年限後，才可以分年取回。

如果在投資時，有投資範圍、方式或運用限制等的違規，則需依規定辦理補扣稅款。