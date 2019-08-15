中環9月進行減資 每股淨值從11元拉升至16元

中環 (2323-TW) 為改善財務結構，預計 9 月 18 日進行減資，減資比率為 32.8%，減資後股本為 115.89 億元，每股淨值從 11.31 元，一舉拉升到 16.85 元，展望下半年，法人表示，中環自去年轉虧為盈，目前訂單能見度已至年底，預期下半年能持續獲利。

中環指出，為改善財務結構，及彌補累積虧損，健全未來事業發展，董事會決議減資 32.8%，減資後股本為 115.89 億元，預計從 9 月 18 日進行減資，而半年報已提前適用新股本，每股淨值從 11.31 元，一舉拉升到 16.85 元。

資深經理陳君煒日前表示，今年消費性光碟仍持續面臨萎縮，主要還是加速拓展檔案光碟的市佔率，加上日廠持續退出此領域、陸廠技術還有一大段差距，均有利台廠發展。

中環自去年轉虧為盈，且持續拉高毛利率產品比重，光碟片本業第 2 季營運出現觸底反彈，毛利率衝上 25.2%，上半年稅後純益 4.06 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.35 元。

展望下半年，董事長翁明顯表示，目前 CD 市占率達 5 成，加上訂單能見度到年底，樂觀看待本業營運表現，法人估，光碟價格已趨於穩定，預期下半年能優於上半年，且持續獲利，毛利率也能維持上半年 21% 水準。