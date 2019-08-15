【華冠投顧】美股狂洩-800點!台股如預期大怒神下挫!跌完了嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、3293 鈊象、6168 宏齊、3545 敦泰

台股盤勢分析:

破底

在美股的重挫下，台北股市早盤下跌 - 52 點開出，權值股全面回檔下，指數一度重挫 - 139 點；不過低檔買盤放大，指數跌勢縮小，終場下跌 - 100 點作收，收在 10327 點，成交量 1219 億。

昨天我們已經說過了…『貿易戰』利多的彈高，對籌碼清洗不是一件好事；所以如果沒有更大的利多，短線會有『大怒神』式的修正。今天台股重挫百點，不少投資朋友關心的是… 跌完了嗎?! 而武傑的答案是…『還沒』!! 從現貨市場來看，今天盡管出現低檔買盤，但是今天低點到收盤價，僅僅才向上推升 + 39 點；顯示賣盤已經擴散，不是護住少數個股可以止穩。再者，今天期貨市場三大法明顯中性看待，並沒有明顯押寶多空；但是小台指確出現，散戶大量『摸底』多單。考慮到下星期三就是台指期結算，預料短線『築底』尚未結束；短線還有『破底』可能!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8431 匯鑽科、8155 博智、2449 京元電、6111 大宇資、2368 金像電、2461 光群雷、5215 科嘉 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4803VHQ-KY、2726 雅茗 KY、2615 萬海、6150 撼訊、6278 台表科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。