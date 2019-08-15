【華冠投顧】幸運星-股市無常，唯一不變的就是瞬息萬變！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2449 京元電、2313 華通、2368 金像電、6153 嘉聯益、3037 欣興

昨晚美國 10 年期美債殖利率比 2 年期殖利率低，創 2007 年來首次「倒掛」紀錄，美股道瓊暴跌 800 點，四大指數大跌近 3%。台股跳空下跌，盤中大跌 140 點，權值股 2633 台灣高鐵、6505 台塑化、1301 台塑、1326 台化、1303 南亞、2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海、2408 南亞科、2454 聯發科、3711 日月光投控、2327 國巨等都賣壓沉重，收盤大跌 100 點摜破年線，成交量 1,217 億。OTC 盤中大跌 1.57%，收盤大跌 1.01%，成交量 308 億。上漲檔數 360 家（九檔漲停），下跌檔數為 1,133 家（無跌停），目前嗅不出恐慌氣氛……

強勢股：PCB 族群遍地開花維繫人氣，如 8155 博智、6251 定穎、2368 金像電、2313 華通、3037 欣興，6153 嘉聯益。其他有 2449 京元電、4935 茂林 - KY 及 6/24 學員單兵操作 5215 科嘉 - KY 繼續再創新高，《浴火鳳凰》6411 晶焱也創新高……

弱勢股：4803 VHQ-KY、2615 萬海、6150 撼訊、6278 台表科、2633 台灣高鐵、2031 新光鋼、2356 英業達、8044 網家等…… 跌幅 5% 以上僅 24 檔……

PS. 目前有三大留意方向給大家參考：1) 觀察明日香港的 816 擠兌活動是否會發酵？？2) 觀察香港 18 日發起「止黑暴，制警亂」大遊行，中共解放軍如何因應？3) 川普把中美貿易戰重心轉移至香港人道問題…… 要中共先解決香港問題面對人民…… 習近平將出什麼招？？晚上節目仔細分析給大家聽…… 請繼續抱緊獲利現金…… 下次恐慌再現時再進場重押即可繼續輕鬆賺！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。